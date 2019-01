Das Buch â€žEdler Ritter Federicoâ€œ vermittelt Kindern Mut und Freundschaft und ganz nebenbei unterhÃ¤lt es Vorleser und Kind ganz hervorragend

Kleine Ritter schöpfen Mut, um für ihre Freunde einzustehen

Darum geht’s: Das Buch erzählt die Geschichte von Federico, einem Raben, der auf dem Dachboden eine Ritterverkleidung findet. Er beschließt daraufhin, als Ritter loszuziehen. Dazu benötigt er noch ein Pferd, welches kurzerhand der Hund Taps spielen darf. Zusammen erleben sie ein kleines Abenteuer.

Zielgruppe des Buches sind Kinder, die von Rittergeschichten fasziniert sind und sich gerne ein wenig amüsieren beim Lesen. Es vermittelt aber auch Themen wie Freundschaft und Zusammenhalt.

Das Buch „Edler Ritter Federico“ habe ich für meinen Sohn, 3,5 Jahre alt, ausgewählt, da er sich für Ritter interessiert. Er hat schon beim Einband geschmunzelt, welcher den Raben mit seinem Ritterhelm reitend auf dem Hund zeigt.

Die Geschichte ist mit vielen bunten Bildern illustriert und so kann man den doch recht großen Textanteil gut durch das Bilder anschauen auflockern.

Ab und an ist der kleine Rabe Federico etwas rau und ruppig in seiner Aussprache, da er sich voll und ganz seiner Ritterrolle annimmt, daher würde ich das Buch eher ab 4 oder 5 Jahren empfehlen. Laut Verlag passt da auch meine Einschätzung. Sie verstehen den Umgangston vermutlich noch etwas besser. Es wirkt aber alles in allem eher amüsant als wirklich ernst, wenn er mit Taps, dem Hund, etwas flapsig umgeht.

Am besten hat uns die Botschaft des Buches gefallen. Der Hund Flaps, welcher zunächst wenig begeistert von der Idee des Ritter-Rollenspiels war, findet im Laufe der Geschichte Freude daran, mit seinem Freund Federico zu spielen. Und schlussendlich rettet Federico seinen Freund Taps noch in einer gefährlichen Situation, als der Wolf auf die beiden trifft.

So zeigt dieses Buch, dass man sich immer auf seine Freunde verlassen kann und Kinder schöpfen damit Mut, für ihre Freunde einzustehen. Dazu ist es sehr schön illustriert in warmen Farben.

Wir können das Buch „Edler Ritter Federico“ weiterempfehlen, da es Kindern Mut und Freundschaft vermittelt. Und ganz nebenbei unterhält es Vorleser und Kind ganz hervorragend.

Unsere Buchbotschafterin: Indra Rinke, Mutter eines Jungen (3) hat dieses Buch mit ihren Kind ausprobiert, gelesen.

Text und Illustrationen: Catharina Valckx (Autorin, Illustratorin), Julia Süßbrich (Übersetzerin aus dem Französischen )

Originaltitel: Coco Panache

Titel: Edler Ritter Federico

Verlag: Moritz Verlag

Erscheinungsjahr: 2018

Gebundene Ausgabe: 40 Seiten

Altersempfehlung: 4-6 Jahre