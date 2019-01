Wir haben das Buch im Urlaub gelesen und waren begeistert. Wichtel Ã¼ben auf unsere Kinder eine eigene Faszination

Eine schöne Geschichte über Freundschaft und was man alles erreichen kann wenn man zusammenhält

Ihr wolltet immer schon wissen ob bei euch ein Wichtel wohnt und was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Gartenwichtel, Hauswichtel oder Weihnachtswichtel? Dann lass dich von Jeppe mit zu seiner Wichtelprüfung nehmen. Wer Jeppe ist? Jeppe ist ein junger Wichtel, er steht kurz vor seiner Abschlussprüfung zum Hauswichtel. Seine Aufgabe besteht darin ein Haus wichtelig zu machen. Diese gestaltet sich aber als äußerst schwierig da genau in seinem Haus ein Hamster lebt der ihm das wichteln fast unmöglich macht. Ob die beiden am Ende Freunde werden und Jeppe seine Wichtelprüfung besteht?

Eine schöne Geschichte über Freundschaft und was man alles erreichen kann wenn man zusammenhält und Aufgaben gemeinsam anpackt.

Da das Buch in 15 Kapitel unterteilt ist eignet es sich sehr gut als Abendlektüre. Die Bilder sind ansprechend und sehr freundlich gestaltet, lassen aber auch genug Platz für eigene Vorstellungen. Das Buch wird ab 4 Jahren empfohlen und eignet sich sehr gut zum Vorlesen.

Wir haben das Buch im Urlaub gelesen und waren begeistert. Wichtel üben auf (unsere) Kinder eine eigene Faszination aus. Die Frage ob es diese kleinen Wesen vielleicht doch wirklich irgendwo gibt und wie sie denn aussehen könnten. Möchte man zum Beispiel eine Wichteltüre in den Alltag einbauen bietet sich diese Geschichte als Einstieg an. Wir haben nach dem Lesen beschlossen einen kleinen Wichtel bei uns einziehen zu lassen. Die Kinder bauen eine Wichteltüre und gestalten dem Wichtel einen kleinen Bereich in unserem Haus.

Uns hat dieses Buch, auch dem großen ( 9 Jahre) sehr gut gefallen. Wir haben uns von Jeppe mit zu seinem Wichtelabenteuer nehmen lassen und den Ausflug jedes mal genossen!

Unsere Buchbotschafterin: Lisa Liebhaber, Mutter von zwei Kindern (Mädchen 4 Jahre, Bub 9 Jahre) hat das Buch mit ihrem Sohn gelesen.

Autor: Eva Dax (mit Bildern von Sabine Dully)

Titel: Jeppe & Oswald – Ein Wichtel zieht ein!

Verlag: Ellermann im Dressler Verlag GmbH-Hamburg

Erscheinungsjahr: 2018

Umfang: 127 Seiten

Preis: € 13,40

Zielgruppe/Alter: ab 4 Jahren