Umgang mit Stress kindgerecht erklärt

Dieses Buch soll den Kleinen die Angst vor dem Stress nehmen. Dazu gliedert sich das Buch in 6 kurze Geschichten, die aufeinander aufbauend das Thema Stress kindgerecht widerspiegeln. Anschließend findet man noch einen Überblick über Beratungsstellen und ein Nachwort.

Ich habe das Buch meinen beiden Söhnen vorgelesen – (fast) 5 und (fast) 7 Jahre alt. Den Begriff Stress kannten die beiden durchaus von uns Eltern

Natürlich ist es in Papas Arbeit mal stressig und auch die Mama hat zwischen Kids und Job mal Stress. Aber ist Stress denn immer negativ? Wie kann man Stress verhindern? Wie geht man mit dem Stress um, der nun mal da ist und sich nicht immer verhindern lässt? Auf all diese Fragen findet man in diesem Buch Antwort.

Besonders gut hat uns gefallen, dass es kindgerecht geschrieben ist und so gar nicht an ein Sachbuch erinnert. Durch die Gliederung in verschiedene Abschnitte kann man es sich auch aufteilen und muss es nicht zwingend am Stück lesen – wir haben es aber dennoch in einem Zug gelesen, weil die Kids wissen wollten, wie es weiter geht.

Hier ein Überblick über die Abschnitte:

1. Stress für Kalle

2. Die Blubberbrausen-Verschwörung

3. Es geht um die Wurst

4. Die Liste

5. Und wer ist jetzt schuld?

6. Das wollen wir wissen

7. Beratungsstellen

8. Nachwort

Die Geschichte beginnt damit, dass Kalle ein Gespräch zwischen Hanna und Jo belauscht und den Inhalt des Gesprächs fälschlicherweise auf sich bezieht

Der Einstieg hat schon mal die Neugier meiner Jungs geweckt, denn auch sie haben schon mal ein Gespräch gehört, das nicht für ihre Ohren bestimmt war. Deshalb mussten wir natürlich gleich weiterlesen, um zu erfahren wie dieser innerliche Stress, der sich bei Kalle aufbaut, weitergeht. Gut finde ich, dass der Begriff Stress hier noch gar nicht fällt (außer in der Kapitelüberschrift) – um diesen Begriff geht es erst viel später.

Im 2. Teil, der Blubberbrausen-Verschwörung, folgt Kalle dann Hanna und Jo, um noch mehr über deren Pläne zu erfahren. Im Teil 3 und Teil 4 fällt seine Verfolgungsjagd leider durch einen doofen Zufall mit einem etwas stürmischen Hund auf und so entdecken die beiden ihren Verfolger Kalle. Als Kalle sich dann Hanna und Jo offenbart, dass er dachte, sie haben über ihn gesprochen, erfahren sie, dass die beiden sich keinen Plan gegen Kalle, sondern einen Plan gegen den Stress ausgedacht haben.

Durch diese Personifizierung des Stress wird das Thema „Stress“ für die Kinder nicht nur greifbar, sondern auch erlebbar. Den Stress ist nicht nur oft schuld, er frisst so manchen auf, schläft auf den Magen und macht auch vor den Kindern nicht halt

Diese bildhafte Sprache ist genial gewählt und macht das Thema Stress super verständlich für die kleinen Zuhörer. „Mama, der Stress ist auch schuld, dass ich mich nicht immer mit meinen Freunden treffen kann, wenn ich möchte!“, sagte z.B. mein Großer als wir diese Seite gelesen haben.

Im Folgenden beschließen die Kids Hanna, Jo und Kalle daher, als Stressforscher mehr über den Stress herauszufinden. Hier hilft Ihnen dann Milas Tante Jutta, die als Therapeutin vielen Leuten mit Ihrem Stress hilft. Es wird hier kindgerecht erklärt, wie sich Stress im Körper anfühlt und wie er entsteht und warum er krank machen kann. Auch das Thema „guter Stress“ wird behandelt.

Besonders gut hat uns gefallen, dass das Buch eine „Anti-Stress-Liste“ beinhaltet, die Tipps gibt, wie man mit Stress umgeht. Die Atemtechnik haben wir dann z.B. gleich mal zusammen ausprobiert.

Abschließend fanden wir das Buch super, weil es auf kindgerechte Weise über ein sehr wichtiges Thema unserer Gesellschaft aufklärt, dass uns alle betrifft und auch die Illustrationen keine Angst machen, sondern auf lustige Art Spannung bei den Kindern wecken.

Die Spiele- und Kinderbuch-Tester: Frau Koller mit ihren beiden Söhnen ( fast 5 und 7 Jahre alt)

Kein Stress mit dem Stress“ von Dagmar Geisler und Nikolai Renger

erschienen im Loewe Verlag, 1. Auflage 2022, 42 Seiten,

Preis 9,95 € Zielgruppe: Kinder im Grundschulalter