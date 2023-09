So macht Lernen Spaß

Wer kennt sie nicht – den alten Pettersson und den frechen Kater Findus.

Die Figuren stellen für meine beiden Enkelkinder (beide 6 Jahre alt), mit denen ich das Buch durchgegangen bin, von Anfang an eine sehr positive Wahrnehmungs- und Lernumgebung dar.

Pettersson und Findus sind mit viel Spaß, Streichen und Abenteuer verbunden, und dann auch noch die lustigen Mucklas, die Hühner, der laute Hahn!

Allein die Figuren erhöhen gleich die Motivation, sich mit diesem Buch auseinander zu setzen. Und auch die illustrierten Situationen, etwa wie Pettersson in dieser herrlich alten und etwas chaotischen Küche Pfannekuchen backt, haben einen hohen, positiv besetzten Wiedererkennungseffekt. Was dann bei meinen Enkeln durchaus dazu geführt hat, sich gegenseitig Pettersson und Findus Geschichten, die sie aus Büchern und Filmen kannten, zu erzählen.

Das Lernen der Uhrzeit wird durch verschieden konzipierte Aufgaben unterstützt. Mal soll die Uhrzeit eingezeichnet werden, mal sollen Bilder der passenden Uhrzeit zugeordnet werden

Den Platz für Ausmalbilder mit der Frage, was Findus wann macht (Frühstücken, angeln gehen, ins Bett hüpfen) fand meine Enkelin, die sehr gerne malt, am besten. Mein Enkel mochte die Aufgabe, die Bilder in richtiger Reihenfolge zu sortieren, um die Hühner vor dem Fuchs zu schützen, am liebsten. Darüber hinaus gab es noch kleine Rechenaufgaben, die Erstklässler gut bewältigen können (etwa Wie viel Zeit noch übrig ist oder wie lange Findus Geburtstagsparty dauert), Labyrinth, die richtige Tageszeit Bildern zuordnen etc. Das Erkennen der Uhrzeit wird so unterschiedlich vermittelt, meine Enkel mochten nicht jede Aufgabe gleich gern, aber bei der Vielfalt der Aufgaben ist für jedes Kind etwas Passendes dabei. Wichtig auch, dass zum Schluss die digitale Uhrzeit der „klassischen“ Variante zugeordnet werden soll – eine gelungene Verbindung.

Am Ende des Buches werden die Lösungen für jede Aufgabe genannt, so dass Kinder hier auch selbständig üben und ihr Ergebnis kontrollieren können

Nach meiner Erfahrung sollte man das aber erst später machen, wenn Kinder schon etwas sicherer im Erkennen und Zuordnen von Uhrzeit sind. Denn mal ehrlich, so leicht ist es für Kinder nicht die Uhr richtig lesen zu lernen.

Die Altersangabe des Verlages, ab 6 Jahren, passt. Ein großer online-Händler hat das empfohlene Alter „ab 5 Jahren“ angegeben, das finde ich zu früh. Lernen soll ja Spaß machen und nicht gleich zu einem Überforderungserleben und damit zu Frust führen.

Kinder, die Pettersson und Findus lieben, werden auch dieses Buch sehr mögen, und mit ihnen ihre Eltern und Großeltern. Die Darstellungen sind sehr kindgerecht, haben einen hohen Wiedererkennungswert und sind seit Jahrzehnten immer noch lustig, ansprechend und alles andere als altbacken.

Meine Enkel und ich haben viel gelacht, als wir uns mit diesem Buch beschäftigt haben: „Findus ist so süüüüüüß, Oma machst du jetzt auch Pfannekuchen?“

Unsere Kinderbuch-Testerin: Gudrun Niewendick hat das Buch mit ihren Enkeln (in Alter von 3 bis 6 Jahren) gelesen.

Titel: Pettersson und Findus – Kennst du die Uhrzeit?

Autorin: Sven Nordqvist, Illustration: Sven Nordqvist

Verlag: Oetinger, Erscheinungsjahr: 2023

Umfang: 32 Seiten

Preis: 7 Euro, Alter: ab 6 Jahre