Ziemlich netter Waschbär

In diesem Buch geht es um einen Jungen, der einen Waschbär fand und versuchte ihn wieder in den Zoo zu bringen.

Dann hat er kapiert, dass es ein Fehler war und hat mit seinen Freunden das Tier wieder in die Wildnis gebracht. Es geht in diesem Buch um Freundschaft.

Das Buch fand mein Sohn sehr interessant und es hat ihm alles gefallen. Allerdings sagte er, dass es schon einige Wörter dabei waren, die er nicht kannte. So leicht zu lesen war das Buch für ihn auch nicht. Das Buch ist für alle geeignet (Jungs und Mädels).

Luki ist der Hauptperson im Buch. Er lernt das Waschbär Hieronymus kennen und dabei lern viel über die Waschbären. Hieronymus konnte sprechen und das war erstaunlichste! Er nimmt das Tier zu sich nach Hause. „Beim Judo hatte Luki sich zusammenreißen müssen, um die Sache mit Hieronymus nicht herumzuerzählen.“ Junge hatte Angst, dass andere Kinder ihn auslachen und komisch finden. Er musste fr Waschbär auch einkaufen gehen und so lernte er über seine Essgewohnheiten. Dann erfährt er, dass seine Mutter für ein paar Wochen berufsbedingt wegfahren muss und wegen Hieronymus entschied er sich, dass er alleine zu Hause bleiben würde. Seine Mutter war stolz auf ihn!

An kommenden Woche erzählte er seiner Freundin, dass er ein Haustier hat. Hieronymus wollte in die Wildnis zu seiner Familie. Kati-Freundin von Luki- sagte, dass er nicht wild genug ist und soll in den Zoo wieder gebracht werden und haben das auch getan. Zuhause überlegte sich aber Luki, ob es eine richtige Entscheidung war und ob Hieronymus sich dort auch wohlfühlt. Kinder gehen wieder in den Zoo, um Hieronymus zu besuchen und finden ihn dort nicht.

Man kann auch so sagen, dass wegen Hieronymus hat Luki sich mit seinem Feind befreundet!!! Kann er ihm aber wirklich trauen? Dieser Junge hat auch mitgeholfen, das Tier wieder zu befreien. „…sie hatte alle Glück gehabt: dass sie Hieronymus kennengelernt hatten, dass sie ihn dorthin gebracht hatten, wo er wirklich sein wollte…“

Super witzig fand mein Kind das Buch nicht, aber es hat ihm gefallen. Wahrscheinlich, weil er einiges nicht verstanden hat, deswegen lesen wir es jetzt zusammen noch mal.

Das Thema Freundschaft wird hier kindgerecht behandelt und erzählt. In dieser Geschichte meistert Luki alle Herausforderungen und findet seinen Platz und beste Freunde.

Unsere Kinder- und Jugendbuch-Tester: Frau Schäfer und ihre drei Jungs (10, 4 und 2 Jahre.)

Von Annette Pehnt , Henrike Wilson: Hieronymus oder Wie man wild wird,

Verlag: Hanser, 2021, 128 Seiten. Preis zwiwchen 9,95 und 13 Euro. Empfohlen ab 8 Jahren.