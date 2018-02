Perfekt um lange Urlaubsfahrt kurzweiliger zu gestalten oder als Zeitvertreib im Wartezimmer des Kinderarztes

Schöner Zeitvertreib: Kritzelspaß ohne Ende

Camilla Trampusch, Mutter von drei Kindern ( Mädchen, 10 Jahre, Jungs 3 Jahre und 6 Monate) möchte euch die Kritzelkarten vorstellen:

Darum gehts: In der Kritzelkarten Tiere Box stecken 50 Karten mit Tiermotiven zum Weitermalen. Mit dem in der Box enthaltenen abwischbaren Stift können Kinder ab 3 Jahren die Karten immer wieder neu bemalen. Wir haben die Karten auf der mehrstündigen Autofahrt in den Schiurlaub verwendet, was die Kinder wirklich großartig fanden und auch die elterlichen Ohren geschont hat.

Neben einer kleinen Malschule, die Kindern auf einfacher Art und Weise beibringt, wie man beispielsweise einen Delfin zeichnet und Rätsel, bei denen Kinder beispielsweise den richtigen Weg der Ameisen zur Vorratskammer finden müssen, bieten die Karten auch Platz für viele eigene Ideen.

„Schau mal Mama, der Fuchs möchte Eis essen!“, ertönte es freudestrahlend von der Rückbank im Auto. Auf die Karte, die einen Fuchs mit Gedankenblase zeigt, wurden nämlich Eistüten gemalt. Ich muss aber auch gestehen, dass nicht nur die Kinder große Freude mit den Karten hatten, sondern auch ich Quallen in den Ozean gemalt und Bienen mit Flügeln versorgt habe.

„Kritzelkarten Tiere“ ist sicher ein Zeitvertreib, der uns allen noch viele Jahre Freude bereiten wird.

Um die lange Urlaubsfahrt kurzweiliger zu gestalten, oder als Zeitvertreib im Wartezimmer des Kinderarztes. Die Box passt wirklich in jede Tasche und kann immer mitgenommen werden. Für die Zukunft werden wir uns nur einen zweiten abwaschbaren Stift besorgen, damit zwei Kinder auf einmal kritzeln können.

Autor: Eleanor Sommer

Titel: Kritzelkarten Tiere

Verlag: arsEdition GmbH

Erscheinungsjahr: 2017

Umfang: 50 Karten

Preis: 9,99€

Zielgruppe/Alter: ab 3 Jahren