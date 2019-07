Tolles Kinderbuch fÃ¼r Naturliebhaber und kleine Forscher: Insekten kindgerecht erklÃ¤ren und gleichzeitig die Kinder…

Hinten und vorn – alles was krabbelt und fliegt: Ein wundervolles Insekten-Buch, das neugierig macht auf die kleinen Bewohner von Wald und Wiese

Darum geht’s: Auf spielerische Art und Weise werden in dem Buch „Hinten und vorn – Alles was krabbelt und fliegt“ Insekten vorgestellt. Dabei wird immer das Hinterteil eines Insekts dargestellt und das Tier in einem kurzen Text beschrieben. Nun sollen die kleinen Leser anhand dieser Hinweise erkennen, um welches Krabbeltier es sich handelt.

Unsere Eindrücke: Der Einband hat meine Kinder sofort neugierig auf den Inhalt gemacht. Mein Sohn, 4 Jahre und meine Tochter, 2 Jahre alt, interessieren sich sehr für Tiere und beobachten gerne im Garten und unterwegs Käfer und andere kleine Lebewesen.

Die Illustrationen sind sehr ansprechend gezeichnet und sehr detailgetreu. Dabei wirken sie aber durch die leichte Aquarellfärbung sehr filigran und verträumt. Details wie kleine Haare oder das Muster der Flügel sind dabei in schwarz und sehr genau gezeichnet und die Färbung ist in Aquarellfarben etwas verspielt und damit sehr schön anzusehen.

Es ist spannend für die kleinen Leser die Hinweise durch die vorlesende Person zu erhalten und zu überlegen, welches Tier sich hinter diesem Hinterteil verbirgt. Auf der Folgeseite erscheinen dann der passende Vorderteil des Insekts und die Lösung. Vereinzelt sind die Tiere auch in ganzer Größe zu sehen.

So vermittelt das Buch sehr viel Allgemeinwissen und bereitet schon ein wenig auf die Schule vor. Es wird beispielsweise die Verwandlung einer Raupe in einen Schmetterling gezeigt. Auch ein lustiges Tier rundet das Lesevergnügen als letzte Seite ab.

Wir können das Buch „Hinten und vorn – Alles, was krabbelt und fliegt“ allen Eltern empfehlen, die auf der Suche nach einem Buch sind, welches Insekten

…kindgerecht erklärt und gleichzeitig die Kinder fordert, indem sie mit raten können, welches Krabbeltier gemeint ist. Wir waren vom ersten Lesen an große Fans dieses Buches und können es somit allen Naturliebhabern und kleinen Forschern ans Herz legen. Denn es ist ein visuelles und pädagogisch wertvolles Buch.

Unsere Buchbotschafterin: Indra Rinke, Mutter eines Jungen (3) und eines Mädchens (2) hat dieses Buch mit Ihren Kindern ausprobiert, gelesen.

Autor: John Canty

Titel: „Hinten und Vorn Alles was krabbelt und fliegt“

Verlag: Carl Hanser Verlag &Co KG

Erscheinungsjahr: 2019

Gebundene Ausgabe: 40 Seiten

Altersempfehlung: 3 – 6 Jahre