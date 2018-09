Der Grundgedanke ist toll, die Kinder sind ohne TV und Co lange beschÃ¤ftigt, weil gerade in einer Gruppe,

Wo ist er denn nun, der Panda?

Das Bilderrätselbuch überzeugt schon mal durch seine Dicke, es ist nicht nur ein dünnes Heftchen, sondern man hat echt was in der Hand.

Darum gehts: In dem Buch finden sich verschiedene Suchbilder: manchmal muss man das nicht zueinanderpassende Einzelstück suchen, also z. B. den einen Panda, der anders als die restlichen guckt, den einzigen Flamingo, der auf einem Bein steht, die Schlangen ohne Streifen etc.

Manche sind Zählspiele (wie viele Quadrate hat die Giraffe), andere Labyrinthe (natürlich eher anspruchsvolle), wieder andere verlangen Sachen zu finden, die nicht in den Kontext passen (z. B. Pylone im Kinderzimmer) oder verlorene Gegenstände wie einen Knopf, Puzzleteile müssen zusammengesetzt werden und vieles mehr. Über allen Spielen findet sich eine Zeitangabe, mal 4 Minuten bei Malspielen, mal 2 Minuten bei Suchspielen. Mal ist man besser, mal schlechter.

Der Grundgedanke ist toll, die Kinder sind ohne TV und Co lange beschäftigt, weil gerade in einer Gruppe, der eigene Ehrgeiz dafür sorgt, die Aufgabe schnell zu lösen. Leider hat meine Tochter die richtigen Antworten mit Buntstfift markiert, somit kann man das nicht mehr für die Jungs nutzen, aber da hab ich einfach nicht ausgepasst.

Als Altersgruppe denke ich ist das angegebene Alter 6-7 Jahre passend, die haben schon die Geduld, etwas länger zu suchen und auch den Willen, das Rätsel zu lösen. Das funktioniert bei der vierjährigen noch nicht.

Die Rätsel sind teilweise richtig schwer und auch wir gucken länger drauf. Man „guckt sich aber ein“ und weiß dann in etwa, was wohl gesucht sein kann.

Teilweise fanden die Kinder einige Rätsel „babyleicht“, wie die 8jährige meinte, aber im großen und ganzen waren sie doch bei jeder Seite eine Weile am Knobeln. Tolle Sache.

Unsere Buchbotschafterin: Frau Macherei, Mutter von vier Kindern ( 8 und 4 Jahre, die Zwillinge sind 6) hat dieses Buch mit ihren Kindern ausprobiert.

3-2-1 Los Bilderrätsel

ISBN 978-3789108570

Alter 8-10 Jahre

Oetinger Verlag

96 Seiten

9,99 Euro