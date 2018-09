Beim nÃ¤chsten Gewitter kann auch Oma das Buch vorlesen, um den Kindern zu vermitteln, dass man keine Angst

Wer fürchtet sich vor dem Gewitter?

Die Vorlesegeschichte „Fünf Angstbären und ein unheimlicher Gast“ ist eine humorvolle Geschichte, die zeigt, dass sich nicht nur die Kleinsten fürchten, sondern wir alle ab und an Angst haben.

Darum gehts: Als die Bärenfamilie im Bett liegt, tobt draußen ein fürchterlicher Sturm und nach und nach kommen die drei Bärenkinder ängstlich in das Bett ihrer Bäreneltern. Unser Mittlerer hat sich dabei sofort wiedererkannt. „Ja Mama, wenn ich in der Nacht Angst habe, komme ich auch zu euch ins große Bett“, hat er mir beim Vorlesen der Geschichte erklärt.

Die Bärenkinder erzählen von Sturmmonstern, die als Schattengestalten vor dem Fenster turnen und als es dann auch noch an der Tür klopft, ist es Papa Bär, der plötzlich Angst hat. Als er aber mutig seine Angst überwindet und zur Tür geht, wird schnell klar, dass es Sturmmonster doch nicht gibt.

„Monster gibt es doch gar nicht und ein Gewitter ist auch gar nicht gruselig!“, hat mir auch mein Sohnemann verkündet.

Erschienen ist es in der Mini-Bilderwelt-Reihe des Loewe Verlags. Eine Reihe, die Neuerscheinungen und klassische Bilderbücher im handlichen Format veröffentlicht, was mir als Mama besonders beim Vorlesen als Gute-Nacht-Geschichte im Bett von Nutzen war. Durch das handliche Format passt das Buch auch in den Übernachtungsrucksack der Kinder, so dass auch die Oma beim nächsten Gewitter das Buch vorlesen kann, um den Kindern zu vermitteln, dass man keine Angst vor dem Gewitter haben muss.

Eine witzige Vorlesegeschichte für Kinder ab 3 Jahren, die zumindest meinen Kindern die Angst vor Gewittern genommen hat.

Durch die liebevollen Illustrationen, vor allem die fünf Bären sind wirklich wunderschön gezeichnet, ist das Kinderbuch auch ein richtiger Schatz für Eltern.

Unsere Buchbotschafterin: Camilla Trampusch, Mutter von drei Kindern (Mädchen 10 Jahre, Jungs 3 Jahre und 6 Monate) hat dieses Buch mit ihren Kindern gelesen.

Fünf Angstbären und ein unheimlicher Gast

Autor: Paul Bright

Verlag: Loewe Verlag

Erscheinungsjahr: 2018

Umfang: 32 Seiten

Preis: 6,95€

Zielgruppe/Alter: ab 3 Jahren