Tolles Buch fÃ¼r neugierige Kinder. Die Themen sind gut gewÃ¤hlt, es sind eben solche, die Kinder auch wirklich interessieren.

Mama, meine Zähne sind so weiß wie Milch!

Tina Biedermann, Mutter von fünf Kindern (die Jungs sind 9, 7, 5 und die Mädchen 12 und 3 Jahre) möchte euch diese Buch vorstellen:

Darum geht es: In diesem tollen Buch geht es um die vielen verschiedenen Fragen, die Kinder so haben und auf die wir Eltern nicht unbedingt gleich die passende, kindgerechte Antwort haben.

Dieses Buch ist für neugierige Kinder und ich habe da gleich zwei von der Sorte. Meine Beiden Söhne (5 Jahre und 7 Jahre) und ich haben dieses tolle Buch ganz genau unter die Lupe genommen. Von außen macht es einen guten qualitativ hochwertigen Eindruck, meine beiden Jungs fanden es von den Bildern her auch sehr ansprechend. Es lässt sich wirklich schön lesen, da die Geschichten auch in kurze Einzelgeschichten (4 -5 Seiten) unterteilt sind.

Meiner Meinung nach sind die Kurzgeschichten vom Thema her richtig gut gewählt, da sie Kinder einfach betreffen. Es gibt die Antwort auf so wichtig Fragen wie „Warum haben manche Menschen dunkle Haut„, „Wie fühlt es sich an, alt zu sein„, „Warum fallen Milchzähne aus“. Mein Kleiner hat sich richtig gefreut, denn vor kurzem fiel ihm selbst der erste Zahn raus. Nach der Geschichte meinte er nur „Mama das stimmt, schau meine Zähne sind auch weiß wie Milch. Das muss ich morgen gleich Leo (sein bester Freund) erzählen.“

Zu beginn war ich mir nicht sicher, ob gerade mein kleiner Sohn die Erklärungen der Frage auch versteht, aber das war überhaupt kein Problem. Dieses Buch ist wirklich sehr kindgerecht geschrieben und man kann sich danach noch gut mit den Kindern, über das gelesene unterhalten, was ich persönlich sehr schön finde.

Genau was für neugierige Kinder 😉 Wir finden dieses tolle Werk wirklich großartig. Meiner Meinung nach können sowohl Klein, wie auch Groß etwas von diesem Buch lernen.

Dadurch das jede Geschichte kurz gehalten ist, kann man jeden Abend eine als Gute-Nacht- Geschichte vorlesen. Meine Kinder haben die Geschichten gut verstanden und wenn es doch mal zu fragen kam, haben wir uns noch darüber unterhalten, um die Unklarheiten aus dem Weg zu schaffen. Das Buch hat einen Hard-Cover-Einband und die Illustrationen darauf machen Kinder sofort neugierig. Im allgemeinen sind die Bilder in diesem Buch einfach toll. Zu jedem Thema ein passende, liebevoll gestaltetes Bild, also gibt es in diesem Buch auch viel zu sehen. Die Schrift ist schön groß, so das man auch bei etwas abgedunkelten Licht, alles gut lesen kann.

Die Themen sind gut gewählt, es sind eben solche, die Kinder auch wirklich interessieren. Wie fliegt ein Flugzeug, oder wie kommt das Salz in das Meer, alles anschaulich und liebevoll erklärt und vor allem leicht verständlich. Von uns gibt es eine klare Empfehlung für dieses Buch und wir finden, solche Werke sollte es öfter geben.

Name des Buches: Warum ist die Banane krumm?

Autor: Petra Maria Schmitt, Christian Dreller, (Illustrator: Heike Vogel)

Verlag: Ellermann

Erscheinungsdatum: August 2017

Umfang: 128 Seiten

Preis: 12,99 €

Zielgruppe: 5 – 7 Jahre