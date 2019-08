Freundschaften, Freizeiten und GefÃ¼hlswelten: ein spannendes Buch, welches sehr nah am wahren Kinderalltag erzÃ¤hlt

Unser Sommer mit Geist – Spannendes Buch über Freundschaften, Freizeiten und Gefühlswelten

In dem Buch geht es um 2 Kinder, Aron und Amy, Aron lebt bei seinen Eltern, jedoch ist der Vater beruflich sehr oft unterwegs. Er arbeitet bei der Bahn und Aron vermisst ihn oft. Amy lebt bei ihren Eltern. Der Vater hat einen Schrottplatz, auf dem die beiden sehr oft auf Abenteuerreise gehen. Die Kinder sind dieses Jahr in den Sommerferien nicht in den Urlaub gefahren und verbringen ihren Tag zwischen all dem Blech und Metallschrott. Amy und Aron sind beste Freunde. Amy hat durch ein Handicap Probleme mit ihrem Bein und wird in der Schule sehr oft gemobbt. Aron stellt sich beschützend vor sie.

Gegen die alltägliche Langweile, die ohne die Schule entsteht, erfinden sie Spiele. An einem Tag finden sie dabei ein altes, schmieriges Ölkännchen, in dem sich, wie sich schnell herausstellt, ein kleiner verbitterter, trauriger, junger Geist wohnt. Er ist mehrere hundert Jahre alt, aber in Menschenjahren ausgedrückt macht er den Anschein, dass er perfekt zu den beiden Kindern passt.

Der Geist stellt sich als Mujo vor und will zunächst nichts mit den Kindern zu tun haben. Dies liegt an seiner Vergangenheit und an den unschönen Erfahrungen, die er mit damaligen Geisterfreunden gemacht hat.

Doch die Menschenkinder wecken sein Interesse, sie bringen ihm bei was es heißt, Freunde zu sein, was man zusammen erleben kann und wie viel Spaß es macht, wenn man nicht mehr einsam sein muss. Schritt für Schritt wird der Geist immer sichtbarer, öffnet sein Herz , bis er dann letztendlich mit dem Kindern die Ferien gemeinsam erleben darf.

Die Kinder spielen gemeinsame Spiele, sie kämpfen gegen ihre Probleme, sie suchen nach Lösungen und setzen sich durch.

Das Buch hat eine angemessene Länge, so dass es zeitlich angenehm zu lesen ist. Die freundliche Illustration half uns dabei, uns besser vorzustellen, was nun gerade passiert.

Als Vorleserin fand ich es teilweise etwas anstrengend, dass es sehr viel wörtliche Rede gab. Meine Tochter fragte öfter nach, wer nun gerade am Sprechen war, da der Autor nicht immer benannte, wer gerade etwas gesagt hat. Aber wer als Vorleser mit seiner Stimmlage arbeiten kann, wird sich dann gut helfen können.

Die Taschenbuchgröße liegt angenehm in der Hand und ist auch nicht schwer. Die Schriftgröße ist normal groß, so dass es auch für ein Kind gut zu lesen ist. Die Sprache ist sehr verständlich und kindgerecht wiedergegeben mit Witz und Charme.

Meine Tochter (fast 8 Jahre) und ich haben dieses Buch in den Sommerferien gelesen und lustigerweise passte die Geschichte. Denn auch dort handelt es sich um die Sommerferien.

Ich habe ihr das Buch vorgelesen und wir mussten sehr oft schmunzeln, wenn nicht sogar mehrfach herzlich lachen. Dies lag meist an den Sprüchen, die Mujo von sich gab. Auch mehrere Handlungen wurden von dem Autor so lustig dargestellt , dass man es sich richtig bildnerisch vorstellen konnte.

Wir fanden das Buch echt spannend und konnten es gar nicht erwarten, zu erfahren, ob der Geist doch noch irgendwann sichtbar wird und darum haben wir das Buch auch sehr flink zu Ende gelesen. Als Erstklässlerin hat sie vielleicht noch nicht jede Metapher im Buch verstanden aber sehr oft stellte sie Zwischenfragen und kommentierte die Handlungen des Geistes oder der Kinder. Sie suchte mit nach Lösungen, wollte auch mal das Rückwärtssprechspiel aus dem Buch testen und ärgerte sich über die „Idioten“ , die Amy immer ärgerten. Sie konnte sich in die 3 Charaktere hineinversetzen und zeigte sich emphatisch.

Unser Fazit: ein spannendes Buch, welches sehr nah am wahren Kinderalltag erzählt. Ein toller Autor und ein ebenso toller Illustrator.

