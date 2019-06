Das Kinderbuch vermittelt wie wichtig es ist, echte Freunde zu haben, auf die man sich immer verlassen kann.

Tildas Tierbande – Ein Wollschwein im Wohnzimmer

Ein Buch das zeigt, wie wichtig Freunde sind

Es geht in dem Buch um Tilda, die mit ihren Eltern in den Trüffelweg zieht und sich ein Schaf wünscht, was ihre Eltern nicht so toll finden. Sie lernt schnell neue Kinder kennen unter anderem Tomma und Tati zwei weitere Mädchen die auch mit ihren Eltern in den Trüffelweg gezogen sind. Gemeinsam kümmern sie sich um 3 Tiere und schnell steht fest, dass sie für immer beste Freunde sein wollen, aber da gibt es noch drei Jungs, die es den Mädchen am Anfang gar nicht leicht machen, aber später auch Freunde von Tilda, Tomma und Tati werden. Tilda, Tomma und Tati sind eine Bande und zwar die Tierbande und halten immer zusammen egal was auch passiert.

Das Buch soll den Kindern vermittel, dass es wichtig ist Freunde zu haben und diese auch zu schätzen denn es gibt, nur wenig gute Freunde, auf die man sich immer verlassen kann

Diese Erfahrung hat auch Tilda gemacht und ist glücklich mit ihren neu gewonnenen Freunden. Denn wie heißt es so schön: Allein ist man stark-Gemeinsam noch viel stärker!

Wir finden dieses Buch einfach wundervoll. Meine Kinder waren von Anfang an Feuer und Flamme für das Wollschwein es ist super beschrieben und auch mega süß gezeichnet. Es macht uns einfach eine große Freude jede Seite neu zu entdecken, weil es immer etwas Neues gibt. Bilder sind nur auf einzelnen Seiten zusehen, was es aber umso spannender macht, da man so seiner Fantasie freien Lauf lassen kann.

Die Altersempfehlung liegt hier ab 6 Jahren meine Tochter ist 5 und hat sehr vieles von dem Buch verstanden und hat auch ihren Lieblingscharakter die liebe Tomma ,weil sie einfach eine Person ist, die man gernhaben muss, wenn es sie in Wirklichkeit gäbe.

Wir haben uns sehr gefreut dieses Buch lesen zu dürfen und werden es bestimmt noch einige male tun. Ich kann es wirklich nur weiter empfehlen da es ein Buch ist das nicht direkt als Lehrbuch dient aber irgendwie doch eins ist was die Kinder aber nicht als solches sehen. Für die Kinder ist es ein Buch, dass lustig und spannend geschrieben ist und einfach Freude macht zu lesen.

Unsere Buchbotschafterin: Sandra Caven, Mutter von (Joy Sofie 5 Jahre, Lasse 8 Jahre und Anabell 10 Jahre) hat das Buch mit ihrer 5jährigen Tochter erforscht.

Tildas Tierbande

erschien es 2017

dtv Verlagsgesellschaft

umfasst 160 Seiten

ab einem Alter von 6 Jahren

Preis: 10,95€