Eine tolle Geschichte mit ungewöhnlichen Begegnungen

„Es klopft bei Wanja in der Nacht“ ist ein schönes Buch für Kinder, welches in einem großen Format daherkommt. Ich mag es, wenn Kinderbücher groß sind, da dann die Bilder auch größer gestaltet sind. Die Geschichte handelt von einem freundlichen Miteinander in der Not.

Die Geschichte ist in Versen geschrieben. Die Schrift ist schön groß gestaltet, sodass auch Kinder, die gerade lesen gelernt haben, es bestimmt schnell lesen können

Weiterhin sind die Seiten so gestaltet, dass auf den Doppelseiten jeweils ein Textteil zu sehen ist und eine der Doppelseiten komplett mit einer Illustration gestaltet ist. Die Illustrationen sind sehr schön gestaltet, sodass man gut mit seinen Kinder über die Bilder reden kann und auch die Kleinsten so an der Geschichte teilnehmen können. Mama oder Papa können den Text vorlesen, und anhand der Illustration erkennt das Kind auch bildlich, worum es in dem Text gerade geht. Zwischendurch gibt es sogar eine Doppelseite, die komplett illustriert ist. Die Seiten sind auf stabilem Papier gedruckt, also sehr kinderfreundlich. Es ist nicht auf so einem Papier gedruckt, welches Kinder schnell kaputt machen können.

Was ich an der Gestaltung des Buches auch gut finde ist, dass auf dem Cover die Fußabdrücke der Tiere, die in dem Buch vorkommen, aufgedruckt sind, sodass man sie auch fühlen kann.



Auch auf der ersten und der letzten Seite des Buches sind diese Fußabdrücke wieder zu erkennen. Mein Kind findet es zum Beispiel richtig toll, immer darüber zu sprechen, welchem Tier welche Fußabdrücke gehören. Und zwar vor dem Lesen und nach der Geschichte noch einmal.

In der Story des Buches geht es um Wanja, der in einer Hütte im Wald wohnt. In einer kalten Winternacht, in der es stark schneit, bittet ein frierender Hase um Zuflucht in das Haus. Kurze Zeit später klopft es wieder und ein Fuchs, sowie ein Bär folgen ihm und bitten auch um Zuflucht. Die Tiere versprechen, untereinander Frieden zu halten. Aber kann das gut gehen?

Und diese Frage wird genau in dem Buch geklärt.

Zusammengefasst kann man sagen, dass das Buch sehr kindgerecht gestaltet ist und auch die kleinsten verstehen die Geschichte ohne Probleme.

Sie ist nicht zu lang und bietet somit eine schöne Länge für eine Gute-Nacht-Geschichte, da man sie an einem Abend komplett zu Ende lesen kann und dabei noch Zeit hat, über die schön gestalteten Seiten zu reden.

Mein Sohn freut sich darüber, wie das Buch gestaltet ist. Die Fußspuren auf den Seiten, sind für ihn ein großer Pluspunkt, weshalb er das Buch sehr gerne anschaut. Wir schauen das Buch sehr gerne an, ich lese es ihm vor und dann reden wir über die gestalteten Seiten. Ein Spaß für Groß und Klein.

Titel des Buches: „ Es klopft bei Wanja in der Nacht“

1. Auflage von 2021

vom Dressler Verlag

Die Texte sind von Tilde Michels und der Einband und die farbigen Illustrationen von Reinhard Michels

Das Buch ist für Kinder ab 3 Jahren

Unsere Kinderbuch-Tester: Das Bastelbuch haben Frau Fritsch und ihr Sohn (4 Jahre) getestet