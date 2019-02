â€žWas muss ein Rennfahrer kÃ¶nnen?â€œ Meine Tochter war begeistert sie meinte â€žMama sogar Kinder kÃ¶nnen Rennen fahren, ich mÃ¶chte auch Rennfahrerin werden.â€œ

Ich möchte mal Rennfahrerin werden!

In diesem tollen Buch vom Ravensburger Verlag geht es um verschiedenste Arten von Rennen und die dazugehörigen Fahrzeuge. Es werden unter anderen Themen wie, „Was ist ein Rennfahrzeug?“, „Wie wird der Rennfahrer geschützt“, „Wer fährt noch auf Asphalt?“, „Wo laufen die Reifen richtig heiß“ oder auch „Welche Rennen finden in der Luft statt?“ behandelt. Ein wirklich lehrreiches Werk.

Meine Tochter, mein Sohn (4 und 6 Jahre) und ich haben uns das wirklich tolle Buch „Alles über Rennfahrzeuge“ mal etwas genauer angesehen. Die schönen Illustrationen in dem Buch und die Aufklappbilder fanden sie natürlich sofort toll.

Dieses wunderschöne Werk, schauen sich meine Kids gerne auch so mal an, da es einfach nicht langweilig wird, denn es gibt im ganzen Buch immer etwas Neues zu entdecken. Die Bilder sind mit so viel Liebe zum Detail entworfen und immer passend zum Text. Dieses Buch, und ich behaupte die ganze Reihe von Wieso, Weshalb, Warum ist sehr verständlich und somit absolut kindgerecht geschrieben und passt sehr gut zu der Altersangabe. Es ist sehr übersichtlich, die verschiedenen Abschnitte nicht zu lang gehalten und die Themen, die angesprochen werden sehr interessant. So wird auf einer Seite z.B. erklärt „Wie wird man eigentlich Rennfahrer?“ auf der nächsten „Was muss ein Rennfahrer können?“ meine Tochter war begeistert sie meinte „Mama sogar Kinder können Rennen fahren, ich möchte auch Rennfahrerin werden.“

Mein Sohn war sehr vom Flugzeugrennen begeistert, denn das kannte er vorher nicht „Toll was es alles gibt, dass ist ja viel spannender als Autorennen.“ meinte er staunend.

Auch ich als Mama habe noch das eine oder andere dazu gelernt, denn mal ehrlich, wer weiß schon wie man Rennfahrer wird, oder wie viele verschiedene Flaggen es bei einem Autorennen gibt. Ganz toll fanden wir natürlich auch das witzige Spiel das im Buch enthalten ist, es macht wirklich unheimlich viel Spaß und wir haben es schon mehr als einmal gespielt, einfach eine geniale Idee.

Dieses tolle Buch ist nicht nur für Jungs interessant, sondern auch eine tolles Geschenk für Mädchen

Das Buch kommt in einem Hartcovereinband und mit Spiralbindung daher, wie man es von dieser Reihe gewohnt ist, in sehr guter Qualität. Die Altersangaben sind sehr passend, es ist alles unheimlich übersichtlich geschrieben, viele schöne Illustrationen sind darin zu finden. Natürlich fehlen auch die ganz wundervollen und spannenden Aufklappbilder nicht, was das Buch für uns noch etwas toller macht. Da wir von diesem wundervollen Werk wirklich begeistert sind, gibt es von uns eins klares „MUSS MAN HABEN“.

Unsere Buchbotschafterin: Frau Tina Biedermann Mutter von fünf Kindern (die Jungs sind 9, 7, 6 und die Mädchen 12 und 4 Jahre) hat das Buch ausprobiert.

Alles über Rennfahrzeuge (Wieso, Weshalb, Warum)

Autor: Susanne Gernhäuser (Autor), Peter Nieländer (Illustrator)

Verlag: Ravensburger Buchverlag

Erscheinungsdatum: 20. Juni 2018

Umfang: 16 Seiten

Preis: 14,99 €

Zielgruppe: 4 – 7 Jahre