Hier dreht sich alles rund um den Bauernhof: vom Feld bestellen, bis zum Verkauf im Bauernladen, wie funktioniert eine Melkmaschine…

Fragen rund um den Bauernhof

Camilla Trampusch, Mutter von drei Kindern ( Mädchen, 10 Jahre, Jungs 3 Jahre und 6 Monate) möchte euch dieses Buch vorstellen:

Darum gehts: Das Lichtbuch „Wenn’s blinkt dann stimmt’s“ aus dem Oetinger Verlag stellt Kindern ab 2 Jahren Fragen rund um den Bauernhof. So wird beispielsweise gefragt, was Kaninchen fressen oder mit welchem Fahrzeug Bauer Ben aufs Feld fährt. Wenn die Kinder dann auf den gelben Kreis am Bild der richtigen Antwort drücken, leuchtet eine Lampe auf.

Vom Prinzip des Buches war ich sofort an meine eigene Kindheit erinnert, denn auch ich hatte ein Spiel, das bei richtiger Antwort geblinkt hat. Ganz unvoreingenommen bin ich also nicht ans Vorlesen gegangen, doch meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht und ich habe mich selbst dabei ertappt, die Lampe zum Blinken zu bringen.

Die einzelnen Seiten sind liebevoll illustriert und neben den richtigen Antworten, gibt es noch ganz viele Details für die kleinen Zuhörer zu entdecken.

„Schau Mama, da sitzen die Hühner!“, hat mir mein Mittlerer freudig entgegengerufen: „die sehen aus wie unsere!“ und auch unser Kleinster hatte seine Freude dabei, dem großen Bruder beim Blinken zu beobachten.

Die Geschichte von Kerstin M. Schuld ist in liebevoller Reimform geschrieben und auch hier dreht sich alles rund um den Bauernhof…

…vom Feld bestellen, bis zum Verkauf im Bauernladen. Worauf mein kleiner Zuhörer auf die Idee gekommen ist, selbst wieder auf den Wochenmarkt zu gehen: „da will ich dann auch Kirschen kaufen!“. Und ganz nebenbei bietet das Buch noch viel Platz um selbst Dinge rund um den Bauernhof zu erklären. Unser Sohnemann wollte beispielsweise wissen, wie eine Melkmaschine funktioniert und der nächste Besuch beim Milchautomaten ist natürlich auch schon geplant.

Eine liebevolle Geschichte für Kinder ab 2 Jahren, die ich nur an andere Familien weiterempfehlen kann. Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass die Technik selbst die Hälfte des Buches einnimmt und die Geschichte so nur aus wenigen, dafür sehr hochwertigen, Seiten besteht. Und einen Geheimtipp für Eltern habe ich auch parat: Das Buch lässt sich mittels Schiebeknopf ausschalten und spart so Batterien.

Autor: Kerstin M. Schuld

Verlag: Friedrich Oetinger GmbH

Erscheinungsjahr: 2017

Umfang: 8 Seiten

Preis: 14,99€

Zielgruppe/Alter: ab 2 Jahren