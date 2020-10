Tolles Bilderbuch: So wird das Haarewaschen zum groÃŸen SpaÃŸ

Ein tolles Bilderbuch zum Thema Haare waschen

Das Buch handelt von Hanna und Erik, die nicht gern Haare waschen. Sie mögen kein Wasser auf dem Kopf und das Shampoo brennt auch in den Augen. Aber mit Hilfe von Papa und seiner Haarwasch-Zauberkiste wird das Haarewaschen zum großen Spaß.

Es ist ein robustes Pappbilderbuch aus sehr festen und stabilen Seiten, wodurch es auch sehr gut für kleine Kinderhände geeignet ist.

Jede Seite erzählt mit ein paar kurzen und für die Zielgruppe leicht verständlichen Sätzen die Handlung. Die liebevollen und bunten Illustrationen sind kindgerecht und umranden die Handlung.

Außerdem gibt es auf den letzten beiden Seiten noch je einen Verwandlungsschieber und auf dem Buchrücken noch einige Tipps für Eltern, wie es mit dem Haarewaschen besser klappen könnte.

„Mama, können wir den Haarwaschzauber lesen?“. Überraschenderweise hörte ich diese Frage in der letzten Zeit ziemlich häufig. Mein Sohn mag Haare waschen nämlich – genau wie Erik und Hanna im Buch – überhaupt nicht gern. Trotzdem ist dieses Buch inzwischen ein sehr liebgewonnenes Buch zum Vorlesen geworden. Ganz besonders haben es ihm dabei die beiden Verwandlungsschieber angetan. So sieht man Erik und Hanna in der Badewanne sitzen und beim Betätigen des Schiebers sieht man, wie sie sich lustige Frisuren aus Schaum machen oder Papa ihnen die Haare ausspült. Dies sorgt zusätzlich für eine bessere Veranschaulichung und mein Sohn liebt solche Interaktionsmöglichkeiten in Büchern.

Mit kreativen Tricks und seiner Zauberkiste zeigt Papa, dass Haare waschen überhaupt nicht schlimm ist.

Soweit ist es bei uns leider noch nicht. Trotzdem hat mein Sohn inzwischen verstanden, dass er keine Angst vorm Haarewaschen haben braucht.

Uns als Eltern haben zusätzlich die Tipps zum Haarewaschen auf dem Buchrücken sehr gut gefallen.

Auch wenn diese uns schon bekannt und daher nicht neu sind, wird nochmal in Erinnerung gerufen, welche Tricks man anwenden kann, um den Kindern die Angst vor dem Haarewaschen zu nehmen.

Fazit: Ein sehr liebevoll gestaltetes Bilderbuch, welches sich auch als tolles Mitbringsel für Kinder mit Angst vorm Haarewaschen eignet.

Unsere Buchbotschafterin: Frau Winter hat einen dreijährigen Sohn mit dem sie das Buch gelesen hat.

Das Buch mit dem Titel „Haarwaschzauber – Haare waschen ist ganz leicht“ von Ann-Katrin Heger und Petra Eimer umfasst 12 Seiten. Es ist 2020 im Verlag „Arena“ erschienen. Der Preis liegt bei 8,99 € und es richtet sich an Kinder ab 2 Jahren.