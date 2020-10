Dieses Kinderbuch wird Ã¼berall Freunde finden, denn es enthÃ¤lt lustig-fantasievoll-berÃ¼hrende Geschichten Ã¼ber Freundschaft, Zusammenhalt

In dem Buch werden den Kindern Freundschaft aber auch Ängste und Problemlösungen aufgezeigt

Drei-Fünf-Acht Minutengeschichten Freunde, Glück und gute Laune – Ein Gemisch aus Situationen des täglichen Lebens und der Phantasie

22 Geschichten zum Entdecken, Vorlesen, Anschauen und Entscheiden, ob das Vorlesen drei, fünf oder acht Minuten dauern soll. Dieses Buch wird überall Freunde finden, denn es enthält lustig-fantasievoll-berührende Geschichten über Freundschaft, Zusammenhalt, über Maus und Krähe, die Freunde werden und Mädchen, die füreinander weite Entfernungen überbrücken. Und das in genau der Vorleselänge die man sich aussucht.

Das Buch besteht aus einem harten Einband und die Seiten sind aus etwas dickerem Papier, somit reißt es nicht so schnell.Das Buch ist ab ca. 4 Jahren geeignet, für meine Kinder 5 und 7 Jahre genau das richtige, aber auch Erwachsene werden von den Geschichten mitgerissen.

Das Buch ist mit vielen bunten Bildern zur jeweiligen Geschichte gestaltet, somit können die Kinder sich auch richtig in die Situation rein versetzen.

Die Kinder lernen in dem Buch wie sie sich richtig in Alltagssituationen verhalten können. Sie sehen, dass auch andere Kinder Streit mit Freunden haben und wie man die Probleme gut lösen kann. Aber auch der Phantasie sind in dem Buch keine Grenzen gesetzt. In dem Buch werden den Kindern Freundschaft aber auch Ängste und Problemlösungen aufgezeigt.

Das Buch ist auch sehr gut als Gute-Nacht-Geschichte geeignet und lässt die Kinder richtig mitfiebern. Ich finde auch gut, dass man je nachdem wie viel Zeit man am Abend noch für die Gute-Nacht-Geschichte hat, auswählen kann ob drei, fünf oder acht Minuten Vorlesezeit.

Aber auch als Erstlesebuch ist es gut geeignet, da die Schrift relativ groß ist und die Geschichten auch nicht zu lang. Meine 7-jährige Tochter hat uns auch schon eine 3 Minuten Geschichte vorgelesen.

Das Buch ist sehr gut verständlich. Die Farben in dem Buch sind sehr kindgerecht sowie die Bilder. Das Buch hat 139 Seiten, alle Seiten sind mit schönen und verständlichen Zeichnungen gedruckt. Zu jedem Textabschnitt wurden die passenden Bilder gedruckt.

Meinen Kindern haben die Geschichten: „Das kaputte Buch“ und „Das kleine Wuselwons sucht einen Freund“ am besten gefallen. Wir können das Buch gern weiterempfehlen und kaufen sicherlich noch ein anderes aus der Reihe.

Unsere Buch- und Spielebotschafter: Frau Heinze hat 3 Kindern. Die zwei Mädchen sind 5 und 7 Jahre alt, der Junge 9 Jahre.

Der Ellermann-Vorleseverlag hat hier ein schönes Buch (1. Auflage) von Anne Ameling und Elias Linnekuhl im Jahr 2020 herausgebracht. Preis 13,00 Euro.