Das Kinderbuch lÃ¤dt zum ErzÃ¤hlen und Entdecken ein. Meine Tochter hat sich ganz gut darin wieder gefunden. Sie mag den Sommer sehr

Mama Muh ist keine ganz gewöhnliche Kuh. Sie möchte nicht mit den anderen im Stall stehen sondern Abenteuer erleben. All die Dinge, die eine Kuh eigentlich nicht macht. So auch hier in dem Buch. Ihr bester Freund die Krähe kommt zu Besuch. Generell sieht er alles etwas skeptisch was Mama Muh macht. Mama Muh erzählt ihm, dass ihr die Jahreszeit so gar nicht gefällt und sie gerne Sommer spielen würde. Die beiden gehen raus und tun all das was sie im Sommer auch tun würden. Ein Eiszapfen wird zu einem leckeren Eis zum Schlecken, gefrorene Pfützen werden zertreten als ob es Fensterscheiben wären, es wird gerutscht und sie klettert auf ihren Kletterbaum. Was natürlich nicht so einfach ist, wenn alles nass und gefroren ist. Am Ende des Tages hatten sie so viel Spaß auch während der kalten Jahreszeit, dass Mama Muh noch ein kleines Gedicht als Moral zum Abschluss mit auf den Weg gibt.