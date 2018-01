Wollen Sie, dass Jahr 2018 Ihr GlÃ¼cksjahr wird? Die Voraussetzungen dafÃ¼r kÃ¶nnen Sie jetzt schaffen

Damit Sie Ihre guten Vorsätze auch wirklich durchsetzen

Nutzen Sie eine ruhige Minute, in der Kinder und Partner außer Haus sind, setzen Sie sich mit einem Tee oder Kaffee und etwas zum Schreiben gemütlich in Ihre Lieblingsecke und planen Sie Ihr Glück.

Was ist Glück? Beginnen Sie mit einem persönlichen Glücks-Check. Notieren Sie, was Ihnen spontan zum Thema „glücklich sein“ einfällt. Ruhe, Geborgenheit, Liebe, keine Geldsorgen, einen interessanten Job, Fitness, Harmonie? Egal, was Ihnen einfällt, Sie schreiben es auf.

In welchen Bereichen wollen Sie etwas ändern? Schauen Sie sich Ihre Notizen an und suchen Sie sich die Bereiche heraus, die zurzeit zu kurz kommen.

Welche konkreten Ziele haben Sie? Sie haben jetzt herausgearbeitet, was Ihnen in Ihrem Leben wirklich wichtig ist. Nun geht es darum, daraus konkrete Ziele aufzuschreiben. Beispiel Harmonie: Wünschen Sie sich z. B. eine harmonischere Beziehung zu Ihrer Tochter, notieren Sie z. B.: „Ich möchte mich in diesem Jahr weniger mit meiner Tochter über unwichtige Dinge streiten“ oder „Ich möchte, dass meine Tochter morgens in Ruhe und ohne Streit das Haus verlässt“. Gehen Sie so bei jedem Ihrer übergeordneten Ziele vor.

Wie lauten Ihre guten Vorsätze für das neue Jahr? Wenn Sie alle Ziele formuliert haben, überlegen Sie sich genau, wie und wann Sie sie konkret umsetzen wollen. Um beim Beispiel zu bleiben: „Ich werde ab heute über Kleinigkeiten wie ein unordentliches Zimmer (eine patzige Antwort, eine 10-minütige Verspätung usw.) hinwegsehen“.

Wie erfolgreich haben Sie Ihre guten Vorsätze umgesetzt? Ab sofort schauen Sie einmal am Tag auf Ihre Liste der guten Vorsätze. Kontrollieren Sie von jetzt an regelmäßig, z. B. einmal im Monat, inwieweit Sie Ihre Vorsätze umgesetzt haben. Hat es damit nicht geklappt, überlegen Sie sich alternative Maßnahmen, um Ihre Ziele zu erreichen. Sie werden sehen: Mit etwas Geduld und Ausdauer werden Ihre guten Vorsätze in diesem Jahr nicht auf der Strecke bleiben!