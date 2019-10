So lernt der der kleine WaschbÃ¤r, dass die Ehrlichkeit am lÃ¤ngsten wÃ¤hrt und Freundschaft wichtig ist.

Ehrlichkeit währt am Längsten

In dem Buch Flunkerfreunde geht um Ehrlichkeit und Freundschaft. Die Geschichte handelt von einem kleinen Waschbär, namens Anton, der eines Morgens durch einen Steckbrief gesucht wird. Da er nicht lesen kann, fragt er bei seinen Freunden nach. Diese können auch nicht lesen und flunkern Anton an. Jeder erzählt ihm etwas anderes. Dem eigentlich Inhalt des Steckbriefes erfährt er dann später. Da er etwas verärgert ist, rächt er sich an seinen Freunden.

Am Ende lernen diese, dass die Ehrlichkeit am längsten währt und Freundschaft wichtig ist.

Das Buch ist ideal für dieses Alter gestaltet im Hinblick auf die Länge und die Erzählweise. Es ist liebevoll und wunderschön illustriert. Die Farben sind kräfig und des gibt viele Details zu entdecken. Meine Tochter hat das Buch nun schon mehrfach angeschaut und vorgelesen bekommen, aber sie entdeckt immer wieder neue Dinge im Wald, über die sie sich freut und erzählt.

Die Texte sind leicht verständlich formuliert und können schon von Kleinkindern verstanden werden. Die Thematik ist gut getroffen und hilft auch wirklich beim Lernen, dass Freundschaft wichtig ist. Auch verstehen die Kinder, dass man ehrlich sein sollte und nicht lügen sollte. Ich hatte das Buch auch einer Freundin verliehen, die ebenfalls zwei Kinder hat. Auch diese Familie war begeistert.

Das Buch hat einen Hardcovereinband und feste Papierseiten. Das ist prima. Das einzige Manko, welches ich feststellen musste, ist die Größe des Buches. Es wäre für Kinderhände besser, wenn es etwas kleiner und dafür mehr Seiten hätte. Meine Tochter kann es nicht alleine heben und umblättern beim Liegen. Entweder es muss jemand halten oder sie muss es auf den Tisch legen.

Ich finde das Buch sehr lesenswert und toll illustriert. Kann das Buch nur weiterempfehlen.

Unsere Buchbotschafterin: Maren Münch hat das Buch mit Ihrer Tochter (2) ausprobiert, gelesen.

Flunkerfreunde von den Autorinnen Katja Reider und Astrid Henn

Arena Verlag 2019

für Kinder ab 2 Jahren