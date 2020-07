Ein tolles Kinderbuch mit allerhand spannenden Themen fÃ¼r neugierige Kinder!

Erstes Wissensbuch für Kinder: Warum, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm!

In diesem Buch werden sehr schön interessante Themen für Kinder ab 5 Jahre erklärt und aufgezeigt. Anhand von einzelnen Geschichten werden insgesamt 18 Sachverhalte genauer erklärt.

Ich habe das Buch zusammen mit meiner Tochter 6 Jahre gelesen und es hat uns sehr gut gefallen.

Das Buch ist in 18 kleine Geschichten aufgeteilt. Eine Geschichte umfasst ca. 5-7 Seiten. Jede Geschichte wird umrahmt von wundervollen Ilustrationen. Diese sind besonders liebevoll und kindgerecht in Farbe gestaltet.

Auch der Schreibstil hat uns sehr gut gefallen, einfache Wortwahl, nichts kompliziertes sodass man die erklärten Themen / Sachverhalte gut verstehen kann.

Die Geschichten werden aus der Perspektive von einzelnen Kindern in verschiedenen Situationen erzählt, was wirklich sehr ansprechend und toll umgesetzt wurde. Die Geschichten sind so wundervoll geschrieben und die einzelnen Themen wirklich ganz klasse erklärt.

Gerade für Kinder mit einem großen Wissensdurst finde ich dieses Buch sehr ansprechend.

Wer kennt es nicht von seinen Kindern mit Fragen konfrontiert zu werden und keine Antwort parat zu haben, z.B. „Warum sind Kakteen stachelig“ ,“Warum können Knochen manchmal brechen“ oder „Warum bekommen wir Gänsehaut“ um nur 3 der wirklich sehr interessanten Themen zu nennen die in diesem Buch erklärt und veranschaulicht werden.

Uns hat dieses Buch sehr gut gefallen, durch die einfache Schreibweise und die Aufteilung der zu erklärenden Themen in 18 einzelnen Geschichten kommt es sehr gut bei neugierigen Kindern ab 5 Jahre an.

Somit ist die vorgegebene Altersempfehlung in meinen Augen genau richtig. Für meine kleinere Tochter 3 Jahre hat man gemerkt war es noch nicht so interessant. Für meine große Tochter ist es aber zu einem absoluten Lieblingsbuch geworden was gerade jeden Tag vor dem Zubettgehen hervorgeholt wird um ein weiteres Thema genauer erklärt zu bekommen.

Auf einige Sachen wußte ich vorher auch keine Antwort und dank diesem Buch sind wir jetzt alle deutlich schlauer. Wirklich ein sehr schönes erstes Wissensbuch für Kinder, das ganz klar zu empfehlen ist.

Unsere Buchbotschafterin: Frau Kathrin Tresenreiter hat zwei Töchter im Alter von 3 und 6 Jahren.

Das Buch mit dem Titel: „Warum leben Meerschweinchen nicht im Meer“ Vorlesegeschichten für neugierige Kinder umfasst 128 Seiten. Es ist am 20. Januar 2020 im „ Ellermann der Vorleseverlag Hamburg erschien. Der Preis liegt bei 15,- EUR und richtet sich an Kinder ab 5 Jahre