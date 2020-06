Das Vorlesebuch vermittelt sehr schÃ¶n, wie wunderbar es ist Geschwister zu haben.

Ein sehr schönes Kinder-Buch, mit lustigen Geschwistergeschichten die uns von Anfang an begeisterten!

In diesem Buch geht es um zwei Geschwister ein Junge und ein Mädchen die allerhand lustige Dinge zusammen erleben. Die Geschichten werden aus der Perspektive des Jungen erzählt. Ein Streich jagt den Nächsten. Es zeigt wie schön es ist Geschwister zu haben.

Ich habe das Buch zusammen mit meinen zwei Töchtern (3 und 6 Jahren) gelesen und uns hat es wirklich sehr gut gefallen.

Das Buch ist als eine ganze Geschichte aufgebaut, die aber in 19 kleine Geschichten aufgeteilt wird. So ist es auch gar kein Problem z.B. vor dem Bettgehen eine Geschichte von mittendrin zu lesen. Am Besten hat meinen Kindern die kleinen Ilustrationen gefallen die bei jeder Geschichte dabei sind. Diese sind besonders liebevoll und kindgerecht in Farbe gestaltet.

Auch der Schreibstil hat mir sehr gut gefallen, einfache Wortwahl, nichts kompliziertes sodass auch meine jüngere Tochter bereits einen großen Spaß beim Zuhören hatte. Die Geschichten aus der Perspektive des kleinen Bruders zu erzählen ist wirklich sehr ansprechend und toll umgesetzt.

Die Geschichten sind so wundervoll geschrieben und in der ein oder anderen Geschichte findet man sich selber wieder, weil man so oder ähnliche Situation selber schon mal erlebt hat.Das Buch eignet sich somit in meinen Augen auch schon für jüngere Zuhörer.

Das Buch vermittelt sehr schön, wie wunderbar es ist Geschwister zu haben. Man ist nie alleine und zusammen Quatsch machen ist ja auch gleich viel schöner und macht mehr Spaß.



Uns hat dieses Buch sehr gut gefallen, durch die einfache Schreibweise und die Aufteilung der Gesamtgeschichte in 19 Kurzgeschichten kommt es sehr gut auch bei einem jüngeren Publikum in meinen Augen an.

Für uns ist es zu einem absoluten Lieblingsbuch geworden, was wir gerade rauf und runter lesen. Wirklich sehr zu empfehlen. Schönes Kinderbuch.

Unsere Buchbotschafterin: Frau Kathrin Tresenreiter hat zwei Töchter im Alter von 3 und 6 Jahren.

Das Buch „Ich und meine Schwester Klara Lustige Geschwistergeschichten zum Vorlesen“ ist ein gebundenes Buch, umfasst 128 Seiten und richtet sich an Kinder ab 5 Jahre

Erschienen im „Ellermann der Vorleseverlag Hamburg“

Der Preis liegt bei 15,- EUR