Europa! Unser Kontinent wird in diesem Kinderbuch vorgestellt

Mein erster Europa – Atlas: Ein absolutes Goldstück auf dem Gebiet der Wissensvermittlung für Kinder

.

Das Wissensbuch Mein erster Europa – Atlas vermittelt kindgerecht Informationen über Europa. Zunächst gibt es ein paar allgemeine Informationen über Europa. Was ist die europäische Union, mit welcher Währung zahlt man in Europa, wie leben die Menschen in Europa. All diese Fragen werden kindgerecht erklärt. Anschließend werden alle Länder Europas vorgestellt.

Europa! Unser Kontinent wird in diesem Buch vorgestellt. Da sich das Buch vor allen an Kinder zwischen 4 und 7 Jahren richtet, fällt die Qualität des Materials direkt ins Auge

Das Buch ist schön griffig und mit stabilisierten, festen Seiten ausgestattet. Die Klappen können leicht mit dem Fingernagel geöffnet werden. Auch die Klappen sind recht stabil, benötigen aber dennoch ein wenig Vorsicht, die Kinder in diesem Alter aber sehr gut leisten können. Gerade diese Klappen machen das Buch spannend und interessant. Hinter den Klappen befinden sich zusätzliche Informationen und Bilder. Hier wird der Entdeckertrieb der Zielgruppe ganz klar geweckt. Neben vielen allgemeinen Informationen über Europa, wird hier jedes einzelne Land Europas vorgestellt, egal ob es so klein ist wie der Vatikan oder so groß wie die Ukraine.

In leicht verständlichen Texten erfahren die Kinder hier wertvolle Informationen über die einzelnen Länder.

Verbildlicht werden diese Informationen durch die toll gestalteten Illustrationen. Als Goodie ist in diesem Buch ein großes Europaposter. Neben der bunt gestalteten Landkarte sind hier ebenfalls alle Flaggen der einzelnen Länder abgebildet. Dieses Poster wurde bei uns als aller erstes an die Wand gepinnt. Es diente zum alleinigen Betrachten, war aber auch immer Anlaufpunkt beim Betrachten des Buches. So konnten die einzelnen Länder gesucht werden und auch die dazugehörigen Flaggen.

Oft saß unser Sohn aber auch nur einfach vor dem Europaposter und betrachtete es. Durch die vielen Zeichnungen entdeckte er immer wieder etwas Neues, dass ihn enorm faszinierte.

Das es in Russland freilebende Bären gibt oder das es in Italien einen schiefen Turm gibt. All diese Informationen speicherten sich nach und nach bei ihm ab. Oftmals saßen wir Abends am Tisch beim Abendbrot und er glänzte mit seinem Wissen. Er wollte, das wir ihn Fragen über Europa stellten oder andersherum. So hatten wir lange Zeit Abends immer eine Europa – Quizrunde.

Das Buch hat sehr zum Erzählen eingeladen. Selbst die große Tochter von 9 Jahren fand dieses Buch sehr interessant, so kann sie inzwischen fast alle Länder Europas aufzählen, und bei einem großen Teil sogar die Hauptstädte der jeweiligen Länder benennen. Viele Sehenswürdigkeiten sind bei uns nun sehr präsent.

Der gesamten Familie hat dieses Buch sehr gut gefallen. Hauptsächlich natürlich unserem 5 jährigen Sohn, der sich enorm viel Wissen aneignen konnte

Aber auch die 9 jährige, die eigentlich nicht mehr zur Zielgruppe gehört, fand das Buch sehr interessant. Sie konnte sich zum Beispiel wichtige Informationen für die Schule heraus suchen. Auch uns Eltern sagt dieses Buch sehr zu. Wir selbst hatten die ein oder anderen Aha – Momente. Pädagogisch gesehen ist der Europa Atlas sehr wertvoll und absolut empfehlenswert, da die Kinder durch ihre natürliche Neugier sich eigenständig Wissen aneignen können. Die Klappen tun natürlich ihr übriges dazu, den Entdeckergeist der Kinder zu wecken. Von uns gibt es eine ganz klare Kaufempfehlung.

Unsere Buchbotschafterin: Frau Judith Hapke-Kürschner, Erzieherin, Lesemutter in der Schule und Mutter von einer 9 jährigen Tochter und einem 4 jährigen Sohn.

WiesoWeshalbWarum Reihe von Ravensburger: Mein erster Europa – Atlas.

Erschienen 2020

Illustrationen von Anne Ebert und der Texten von Andrea Erne

Im Ringbuch gefasst umfängt das Buch 26 Seiten mit den berühmten Klappen zum Selberöffnen.

Anbei ist noch ein großes Europaposter.

Für Kinder zwischen 4 und 7 Jahren

Das Buch kostet im Handel 16.99€.