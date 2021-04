Kinderbuch: Mit den Kleinsten Geduld Ã¼ben

Dankeschön fürs Teilen:















Das „Ausziehwunder“ für die Kleinsten

Im Pappbilderbuch „Das dauert aber lange!“ werden Alltagsthemen humorvoll angesprochen, die alltäglichen passieren können und vermitteln den Kleinsten wie sie mit dem Thema „Geduld üben“ umgehen.

Das Cover ist sehr bunt und schön gestaltet, hier gibt es bereits viel zu entdecken und der Titel verrät sofort den Inhalt des Buches „Das dauert aber lange!“ Hier wird beschrieben, dass man in vielen Situationen im täglichen Alltag sich in Geduld üben muss und das einige Dinge lange dauern, ehe man zum Ziel kommt. Hier ist es egal ob beim Blumen gießen, den Zaunstreichen oder eine lange Schlange am Eisstand steht, man brauch sie diese „Geduld“ auch die Kleinsten unter uns.

Auf jeder neuen Seite im Buch gibt es je eine Ausziehseite, wo sehr viele Dinge und Details zu entdecken sind.

Die Illustrationen sind sehr kinderfreundlich und farbenfroh, es sind Tiere zu sehen, die wie Menschen agieren. Es ist verhältnismäßig sehr wenig Text, dieser gibt nur das Thema vor, denn auf jeder Einzelnen Seite gibt es durch die großartigen Bilder und Illustrationen so viel zu entdecken, dass man seinem Kind sehr viel zeigen und erklären kann, dass ist fantastisch.

Der Text ist in Reimen geschrieben und fördert so die Sprachsteuerung des Kindes.

Die Ausziehseiten geben dem Buch noch mehr Inhalt und es ist so schön zu sehen, wie sehr die Kinder begeistert sind wenn man die Seiten auf und zu schiebt und ein Panoramabild entsteht. Hier wird das Thema „Geduld üben“ sehr humorvoll umgesetzt und man kann viel lachen über die Figuren im Pappbilderbuch. Ebenso fördert das Buch die Motorik der Kinder, denn hat Mama die erste Seite des Panoramabildes ausgeklappt, will das Kind es ebenso probieren. Die einzelnen Seiten zum Umklappen sind sehr stark, sodass auch kleine Kinder die Seiten leicht fassen können und selbst umblättern können.

Unsere Meinung wird es für die Zielgruppe Kinder von 1-2,5 Jahren vollkommen gerecht, denn strahlende Kinderaugen lügen nicht. Wir finden das Buch sehr gelungen und da es so viel zu entdecken gibt, kann man mit dem Buch und Kind viel Zeit verbringen, dass sollte in der heutigen Zeit der mobilen Technik ein großer Mehrwert sein. Wir empfehlen das Buch sehr.

Unsere Buchbotschafterin: Frau Fanny P. hat zwei Jungs im Alter von 2 und 7 Jahren.

Erstveröffentlichung: 14. Januar 2021 (Arena)

Titel: Das dauert aber lange!

Autor: Hans-Christian Schmidt

Illustration: Pina Gertenbach

Pappbilderbuch: 12 Seiten

Preis: 10 Euro

Zielgruppe: 1-2,5 Jahre