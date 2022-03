Geeignet für Grundschüler, die sich mit Naturschutz, Nachhaltigkeit, Pflanzen und Ernten beschäftigen

Der Gedanke in dem Buch ist ganz nett – pflanzt mehr Bäume ist die zentrale Aussage ! Es ist eine kleine Geschichte über ein Eichhörnchen der seine Welt verbessern will, dazu braucht es Unterstützung durch andere, eine Vision, das er es schaffen kann und Ausdauer denn Bäume und Pflanzen benötigen Zeit zum wachsen.

Die Idee hinter dem Buch ist nett, aber mir persönlich gefällt die Illustration überhaupt nicht und auch meiner Tochter spricht es überhaupt nicht an. Das Buch ist meiner Meinung nach sehr dunkel gehalten und auch die Gestaltung der Figuren gefällt uns nicht.

Vielleicht ist das Buch etwas für ältere Kinder, die sich in der Grundschule mit dem Thema Naturschutz, Nachhaltigkeit, Pflanzen und Ernten auseinander setzen.

In diesem Buch ist es ein Eichhörnchen welches mit Superhelden-Augenmaske daher kommt und allen anderen Tieren erzählt wie es zu laufen hat. Er fragt z.B. eine Raupe nach dem Weg zu den Bäumen in der Stadt, die Raupe antwortet, das sie gerade auf den Weg dahin sei und bat das Eichhörnchen sie zu begleiten, allerdings könne sie nicht so schnell laufen und bittet um nach Sicht da das Eichhörnchen bitte seinem Tempo anpassen möge, damit die Raupe auch mitkommen kann.

Auf der nächsten Seite hat das Eichhörnchen kurzer Hand die Raupe über die Schulter geworfen und rennt jetzt durch die dreckigsten Ecken der Stadt mit stinkenden Hundehaufen und vermüllten Straßen. Die Raupe ist dabei kurz vor einem Schleudertrauma. Das sind für mich persönlich schon mal zwei No-Go`s auf einer Seite. Zumal ein Superhelden Eichhörnchen ggf. den Müll zu den Bäumen ja gleich mal aufräumen könnte und zweitens man sich nicht einfach ungefragt über kleine Raupen hermacht, die von vornherein um Rücksicht gebeten hatte.

Dann stellt sich das Superhelden Eichhörnchen noch hin und „verkauft“ den anderen Tieren seine Idee, als die ultimative Lösung.

Mehr Nüssen und Früchte sammeln und verstecken, damit daraus neue Bäume wachsen können… also ganz ehrlich, dafür braucht es kein Superhelden Eichhörnchen. Das machen unsere Eichhörnchen von ganz alleine und dabei sehen diese noch ganz süß aus.

Leider hagelt es für diese Buch von uns sehr viel Kritik. Es ist sicherlich ein Buch über das man diskutieren kann – aber noch nicht mit 36 Monaten.

Unsere Kinderbuch-Testerin: Frau Anna Hellenkamp mit ihrer Tochter Clara, die zwei Jahre alt ist.

Autor: Outi Kaden

Verlag: Arsedition

„Pflanzt mehr Bäume“

14 seitige Buch nachhaltig gedruckt

Altersempfehlung beginnt ab 36 Monate

Preis 12,00 €