Mit Milla erlebt ihr tolle abwechslungsreiche und fantasievolle Geschichten

Hinter dieser Geschichte versteckt sich aber auch das wichtige Thema Mobbing in Schulen und wie immer eine Botschaft. „Fantasie ist wichtig für die Entwicklung unserer Kinder und sollte zugelassen und akzeptiert werden. Jedes Kind ist einzigartig und wertvoll. “ Jedes Kind verdient Akzeptanz, Schutz und eine achtsame Behandlung in der Schule. Bitte lest dieses Buch!!!

Das Buch beinhaltet 6 in sich geschlossene Geschichten von Milla, ihrem Onkel Geronimo, ihrer Lehrerin Frau Schnipp, Herr Bromski dem Hausmeister, dem Dribbler und vielen weiteren Charakteren. Zu Anfang wird nicht nur mit viel Fantasie für die Kinder, sondern auch sehr liebevoll von Milla erzählt, wer sie ist, wo sie wohnt und welche besondere Eigenschaft sie von ihrem Onkel geerbt hat. In den darauffolgenden Kapiteln bringt sie unter anderem ein Nashorn zur Schule, ein Kojote heult den Mond an, ein Trompetenvogel sorgt für Unruhe und Aufregung und ein Riese (Bär) scheint auf ihrem Dachboden zu leben. Darüberhinaus trifft sie einen Mann mit einer Regenwolke über dem Kopf und ein kleiner Wirbelsturm freundet sich mit ihr an. Milla ist ein begabtes Mädchen. Schon mit 5 Jahren kann sie lesen und schreiben. Eine Handlung über Freundschaft, Fantasie und die Familie.

Schwerpunkt: Das Buch macht einen sehr hochwertigen Eindruck mit stabilen Seiten. Die Textillustrationen sind kindgerecht und einfach gehalten. Die Kapitel sind teilweise etwas lang, welche man aber sehr gut in zwei Hälften vorlesen kann, ohne die Spannung oder das Interesse an der Geschichte zu verlieren. Die Bebilderung in jedem Kapitel ist sehr ausdrucksstark, liebevoll und warmherzig.

Mein Sohn Oliver, 7 Jahre alt und ich haben dieses Buch sehr gerne gelesen und wirklich jedes einzelne Kapitel verschlungen. Milla ist ein tolles Mädchen, als Mama möchte man sie gerne in den Arm nehmen und beschützen

Sie ist einzigartig und hat sehr viel Fantasie. Es ist mit das wichtigste in der Kindheit Fantasie zu entwickeln. Leider wird dies in der heutigen Gesellschaft nicht gern gesehen, sondern harte Arbeit von den Kindern in den Schulen erwartet. Die Fantasie von Milla hat ihm großen Spaß gemacht. “ Wow Milla ist so groß wie ein Briefkasten und hat durch einen Blitzschlag ihre wuscheligen Haare bekommen“ ,oder“ Der Mond ist ein Ball aus Käse und wurde wie ein Fußball an den Himmel geschossen, ich will auch mal den Mond hochschießen“ waren nur ein kleiner Teil seiner begeisterten Aussagen.

Mein Sohn konnte sich gut mit ihr identifizieren. Und fand es toll , wie Milla es schafft, einen Weg zu finden, mit ihren Mitschülern und der Lehrerin umzugehen. Es machte ihn sehr stolz und er sah zu ihr auf, dass sie ihren eigenen Kopf hat und vor allem so eine schöne Fantasie.

Das Verhalten und Auftreten der Lehrerin und ihrer Mitschüler fand er natürlich nicht in Ordnung. Denn in diesem Buch wird ganz klar die Thematik Mobbing aufgegriffen. Da sagte er z.B. “ Die Lehrerin und die Mitschüler sollten alle in ein großes Loch plumpsen und da nicht mehr raus kommen und Milla in Ruhe lassen.

Kinder bewegt dieses Thema sehr , vor allem wenn Ungerechtigkeit zur Tagesordnung wird. Denn fast jeden Tag bekommt Milla von ihrer Lehrerin in der Schule Ärger, blaue Briefe und ihre Mutter muss vorstellig werden. Milla kann durch ihre Fantasie ganz gut damit umgehen, jedoch lässt man sie in dem Glauben, sie sei nicht nur anders, sondern auch ein Tollpatsch und ein Chaosstifter. So hat sie für sich selbst Wörter wie Millastrophen und Millamassel erfunden.

Am Ende des Buches bekam ich gleich ein “ Nochmal “ von Oliver zu hören. Ihm hat an dem ganzen Buch besonders gut gefallen, dass Milla sowohl in Mensch und Tier Freunde gefunden hat und die Geschichten spannend und witzig zugleich waren.

Emotional hat mich das Buch komplett abgeholt und getroffen. Die Geschichten von Milla haben mir in zweierlei Maß sehr gut gefallen. Zum einen fand ich es wirklich toll, wie viel Fantasie der Autor Milla mit auf ihren Weg gegeben hat. Hier haben Kinder beim Zuhören und Vorlesen der Geschichten viel zu lachen und großen Spaß. Und zum anderen, dass das Buch uns Erwachsenen zum Nachdenken anregen wird und uns vielleicht dann auch unsere Kinder in einem anderen Licht erstrahlen lässt, wenn sie mal nicht einfach nur funktionieren. Sondern ihre Kindheit so leben, wie sie es brauchen und selbst für richtig halten. In jedem Fall ist dieses Buch für Eltern, Sozialpädagogen und Grundschulen sehr zu empfehlen.

Unsere Kinderbuch-Botschafterin: Frau Friedrich hat zwei Söhne im Alter 3 und 7 Jahren. Mit dem siebenjährigen Oliver hat sie das Buch gelesen, ausprobiert.

Autor: Jan Strathmann

Titel: Milla und der Nashornbus

Verlag: dtv Reihe Hanser

Erscheinungsjahr: 1. Auflage 18 März 2021

Umfang: Hardcover gebunden, 144 Seiten inklusive farbigen Abbildungen

Preis: 14,95 Euro

Zielgruppe: ab 6 Jahren