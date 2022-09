DU kannst das schaffen! Glaub an dich! – ein wertvolles Buch über große Pläne und die Kraft, die in uns steckt

Hedwig ist eine kleine Fliege mit großen Plänen. Sie will: einen Berg besteigen; eine Dinnerparty geben und mit einem Hai Freundschaft schließen. Sehr ambitionierte Pläne verfolgt Hedwig da – und erlebt viel Ablehnung

Die anderen um sie herum trauen ihr das nicht zu. Doch Hedwig bleibt bei ihrem Plan und fängt auch gleich damit an, denn: „Wenn man große Pläne hat, legt man bekanntlich am besten gleich damit los.“ Was Hedwig dann auf ihrer Reise so erfährt, erfährt man in diesem wundervollen Bilderbuch.

Das Buch ist sehr übersichtlich und kontrastreich gestartet. Mein drei Jahre altes Kind war begeistert von dem Kinderbuch!

Auch wenn der Umfang der Seiten doch eher umfangreich ist, hat er bis zum Ende zugehört und kann das Buch mittlerweile auswendig, weil es ihm so gefällt. Es liebt die bunten, farbenfrohen und klaren Bilder und der Text ist wirklich kurz und klar gehalten – dafür umso gewichtiger. Jedes Wort ist gut überlegt. Der Untertitel der Geschichte gibt schon einen Eindruck: es geht um den Glauben an sich selbst in dieser Geschichte. Darum, dass man nicht aufgeben soll. Darum, nicht aufzugeben nicht zu vergleichen mit anderen. Das wird aber so schön in die Geschichte verpackt, dass einfach eine Freude ist, das Buch zu lesen und mit Hedwig mitzufiebern. Denn: Auch Hedwig wird der Weg lange und beschwerlich und auch sie ist mal müde. Doch sie gibt nicht auf. Wir haben das Buch oft gelesen, auch oft nur die schönen Bilder angesehen, Hedwig mit angefeuert. Am schönsten fanden wir, dass sich die anderen von Hedwig auch inspirieren lassen und auch beginnen, über sich nachzudenken.

Mich beschäftigt als Mama und Lehrerin immer wieder eine Frage. Was möchte ich meinen Kindern mitgeben?

Was brauchen meine Kinder, um im Leben da draußen sich zu behaupten und zu überleben? Klar ist, da geht es um mehr für mich als um Essen, Kleidung, genug Geld. Sie sollen klug und mit offenen Augen durch die Welt gehen – das wünsche ich mir. Und sich dabei nicht verunsichern lassen und ihren Weg gehen. Bei meiner Suche nach den richtigen Bilderbüchern, die diese Botschaft mittragen, fand ich dieses wirklich grandiose Buch über Hedwig. Es ist perfekt geeignet, schon kleinen Kindern die Botschaft mitzugeben, dass sie alles schaffen können, wenn sie auf sich vertrauen und sich anstrengen. Eine absolute Herzensempfehlung von uns!

Kim Hillyard

Hedwig will hoch hinaus

Eine Geschichte über den Glauben an sich selbst

erschienen im Loewe Verlag

ISBN 978-3-77432-1347-0

14,00€ (D)/ 14,40 (A)