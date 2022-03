Geschichten von mutigen Mädchen für mutige Mädchen

In dem Vorlesebuch sind buntgefächerte Abenteuer – Geschichten enthalten. Die Geschichten handeln von tapferen Heldinnen, die die Herzen der jungen Leser erobern sollen.

In dem Buch befinden sich 15 Geschichten zum Vorlesen. Die Protagonistinnen stammen aus bekannten und unbekannten Märchen, Sagen und Klassikern aus verschiedenen Kulturen. Teilweise werden die Geschichten der Heldinnen neu erzählt, was mich sehr überzeugt hat.

Jede Geschichte ist in sich abgeschlossen. Die Geschichten haben für das Alter eine angenehme Länge, so dass sie sich auch als Gute-Nacht-Geschichten eignen.

Die Texte sind für dieses Alter verständlich geschrieben, so dass die Kinder den Geschichten folgen können und diese auch verstehen können.

Mich hat auch fasziniert, wie gut manche Geschichten gekürzt wurden. Wir haben zum Beispiel ein superdickes Heidi-Buch. Hier wurde die komplette Geschichte auf 6 Seiten zusammengefasst. Ich finde, dass dies sehr toll umgesetzt wurde.

Das Cover des Buches ist einfach nur fantastisch. Es ist bunt und mit vielen unterschiedlichen Heldinnen der Geschichten und Details aus den Geschichten gestaltet und verziert.

Wir haben schon bevor wir mit dem Lesen des Buches begonnen haben, gerätselt, welche Heldinnen auf dem Cover abgebildet sind und welche Geschichten das Buch wohl beinhaltet. Schon hier hatte Jung und Alt eine Freude daran und hat die Vorfreude auf das Buch gesteigert.

Auch nach dem Lesen einzelner Geschichten haben wir immer wieder auf dem Cover nachgeschaut, ob diese Geschichte in Form von Details oder der Protagonistin auf dem Cover vertreten ist.

Auch die Illustrationen im Buch sind zauberhaft und einfach niedlich. Sie sind perfekt zu jeder Geschichte gezeichnet und runden die Geschichten perfekt ab. Es Wird auch sehr auf Details geachtet.

In dem Buch sind bekannte Klassiker, wie Heidi oder Alice im Wunderland vertreten, aber auch sehr unbekannte Geschichte, wie Hinemoas oder Guimara. Dadurch können die Kinder auch unbekanntere Märchen kennenlernen und auch selbst ich als Erwachsene konnte meinen Horizont erweitern.

Alle 15 tapferen Mädchen in den Geschichten zeigen wie wichtig Stärke ist und dass man mit Mut und Entschlossenheit vieles erreichen kann. Man muss nur daran glauben und an seinen Wünschen festhalten, dann kann man vieles schaffen. Das war gerade für meine Tochter ein sehr schönes Buch. Sie macht sich oft zu viele Gedanken, was passieren kann und traut sich dann Dinge nicht, obwohl sie es kann. Durch das Buch hat sie gesehen, dass wenn man seinen Mut zusammennimmt vieles gelingt.

Ich finde auch toll, dass es nicht nur Klassiker aus Deutschland oder Europa sind, sondern aus der ganzen Welt und aus Traumfantasien. Dadurch wird man an verschiedene Orte mitgenommen und lernt dadurch auch etwas über andere Länder und Kulturen kennen.

Das Buch ist für das Alter sehr gut geeignet. Es ist aber auch perfekt für ältere Kinder oder Erwachsene. Auch ich habe so neue Märchen kennengelernt und bin von dem Buch begeistert.

Das Buch ist wirklich abwechslungsreich gestaltet und ist bereits jetzt aus unserem Bücherregal nicht mehr wegzudenken. Wir können das Buch nur jedem empfehlen. Es ist zauberhaft und einfach schön.

Unsere Kinderbuch-Botschafterin, Frau Maren Münch hat das Buch mit ihrer vierjährigen Tochter Lena ausprobiert, gelesen.

„Die schönsten Geschichten für mutige Mädchen“ vom Verlag arsEdition

Erscheinungsjahr 2021, Zielgruppe: Kinder ab 5 Jahre