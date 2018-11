Das Buch ist rundum sehr gelungen. Besonders ist es fÃ¼r kleinere Kinder. Auch unser Sohn 3 Jahre…

Eine Überraschungsfeier für Ella, der kleinen Fee

Darum geht es: In diesem wirklich tollen Buch geht es um Sternchen, ein kleines Einhorn, welches für eine kleine Fee namens Ella, eine Überraschungsfeier organisieren möchte. Alle Tiere helfen mit. Das Rehkitz Marie, was die Luftballons mit bringt. Freddie der Fuchs, der die Zitronenlimonade selbst macht. Die Eulen Emil, Lotta und Max machen die Musik. Auf der Waldwiese sind alle schon in Aufregnung. Die Feen schmücken die Bäume und Sternchen holt noch das Geburtstagsgeschenk. Alle helfen mit. Am Ende wird es ein freudiges Fest. Alle singen ein Geburtstagslied, es wird getanzt, Kuchen gegessen und gelacht.

Das Buch beginnt direkt mit fröhlich gelaunten Vögeln, die durchs Buch fliegen

Alle sind in heller Aufregung, da Ella die Fee Geburtstag hat. Auch die ersten Zeilen in dem Buch, lassen einen direkt grinsen, da man merkt, wie sehr sich die Tiere auf die Überraschungsfeier freuen. Meine Kleine fand es besonders lustig, da sie Sternchen, das Einhorn, selbst mit bewegen konnte. Dies macht das 3D Einhorn möglich, wo man seinen Finger hinten am Buch einstecken kann. Für kleine Finger absolut optimal gemacht. Für klein und groß, eine wirklich niedliche Geschichte für zwischendurch.

Sternchen, das kleine Einhorn, ist stets bemüht alles richtig zu machen und das auch nichts fehlt.

Für Ella, der kleinen Fee, ist dies ein besonderer Tag, denn dank Sternchen wird es ein gelungenes Fest.

Das Buch ist rundum sehr gelungen. Besonders ist es für kleinere Kinder. Auch unser Sohn 3 Jahre, hatte es begutachtet und fand das 3D Einhorn sehr lustig. Wir können dieses Buch defintiv weiterempfehlen. Wir fanden das Buch wirklich toll und es ist eine kleine Geschichte, für klein und groß. Meine Kleine (2 Jahre) Oma, Tante und ich, waren sehr begeistert von diesem niedlichen Buch.

Unsere Buchbotschafterin, Melanie Fish, hat vier Kinder im Alter von 10, 7, 3 und 2 Jahren.

Sternchen, das kleine Einhorn

Verlag arsEdition

12,99 €

erschienen am 12.09.2018

ab 24 Monaten

Pappebuch, 14 Seiten