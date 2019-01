Unsere 4-jÃ¤hrige Tochter liebt die Janosch-Geschichten von Tiger und BÃ¤r. Wir mÃ¼ssen immer wieder Ã¼ber die lustigen Namen der Tiere lachen

Neue Janosch-Geschichten von Tiger und Bär! Ein wunderschönes und lustiges Vorlesbuch!

Darum geht es: Freundschaft ist das Größte im Leben. Der kleine Tiger und der kleine Bär wohnen in einem gemütlichen Haus am Fluss. Gemeinsam erleben sie große und kleine Abenteuer. In diesem Tiger und Bär Vorlesebuch gibt es ganz viele Geschichten von Freundschaft und Eifersucht , von Langeweile , vom Geburtstag feiern und von der Schatzsuche. So auch in „Freunde, ist das Leben schön“! Die neuen Vorlesegeschichten der allerbesten Freunde.