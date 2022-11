Meine Töchter wollten natürlich vorgelesen bekommen, warum Bienen gelbe Hosen tragen

In 16 Wissensgeschichten werden spannende Fragen für Kinder beantwortet, die sich das ein oder andere neugierige, naturbegeisterte Kind auch schon einmal gestellt hat. In jeder der etwa 5 Seiten langen Geschichten geht es um ein Tier, zum Beispiel Spatz, Seehund, Hirsch oder eben auch die Biene.

Das Buch kam an, als meine Töchter mit den Großeltern im Urlaub waren. Zuhause angekommen, haben sie ihre Koffer ausgepackt und da sah meine 5-jährige Tochter das neue Buch liegen: „Mama, was ist das für ein Buch mit den niedlichen Bienen drauf?“ Der Buchrücken ist sehr schön in einem tollen Grün gestaltet, die liebevollen Zeichnungen setzen sich im gesamten Buch fort.

Als erstes wollten meine Töchter natürlich vorgelesen bekommen, warum Bienen gelbe Hosen tragen. Die Geschichten sind in Alltagssituationen der Kinder eingebettet, so dass sie sich selber gut in die Situationen hineinversetzen können. Die Mädchen in der Geschichte stellen ihrem KITA-Erzieher einige Fragen, das regt die eigenen Kinder durchaus an, auch Fragen zu stellen oder bereits vorhandenes Wissen preiszugeben.

„Warum können Pferde nicht kotzen“ war die nächste Geschichte, die die Kinder unbedingt hören wollten.

„Mama, kotzen darf man doch nicht sagen, oder?“ Während der ganzen Geschichte wurde immer wieder gekichert, weil die Jungs „kotzen“ sagen. Die Stories um die Fragen, die als Überschrift gestellt werden, sind sehr ausgeschmückt. Wer gerne liest bzw. wessen Kind gerne vorgelesen bekommt und dabei Wissenswertes erfahren möchte, liegt mit dem Buch genau richtig. Wer nur auf Wissensgewinn aus ist, sollte sich lieber ein Lexikon oder explizites Wissensbuch besorgen, denn hier stehen eindeutig schöne Geschichten mit einem kleinen AHA-Effekt im Vordergrund.

Unserer Meinung nach ein tolles Buch für Kinder ab dem Vorschulalter oder für ältere Geschwister zum (Vor-)Lesen üben geeignet. Tolle Zeichnungen, Geschichten mit einer guten Länge ohne, dass zwischendurch Langeweile aufkommt. Unsere 5-jährige Tochter weiß schon, welcher Freundin sie das Buch zum Kindergeburtstag schenken möchte- das ist ein wirklich gutes Zeichen!

Unsere Kinderbuch-Testerinnen: Frau König mit ihren zwei Töchtern, die 7 und 5 Jahre alt sind.

„Warum tragen Bienen gelbe Hosen“

von Johanna Prinz und Caroline Opheys

erschienen im ellermann Dressler Verlag

für Kinder ab 5 Jahren

für 16 €, 1. Auflage 2022.