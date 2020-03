Das Kinderbuch ist humorvoll und kindgerecht geschrieben und spannend bis zur letzten Seite

Die Ferien werden spannend und voller Abenteuer…

Unser großer Sohn Paul ist nun in der 3. Klasse und liest sehr gerne spannende Bücher. Rätsel um das Pommesparadies ist das erste Buch der Ziegenbock –Bande und schreit schon jetzt förmlich nach einer Fortsetzung.

In dem Buch geht es um die Zwillinge Samuel und Johanne, welche auch kurz Sammy und Jo genannt werden. Sie müssen diese Ferien zu Hause verbringen während alle Freunde in den Urlaub dürften.

Kann einem etwas schrecklicheres Wiederfahren? Nein, denken die zwei. Aber plötzlich nimmt ihr Schicksal eine Wendung. Ottilie und Theodor Dreyfuss treten in das Leben der zwei Kinder und im Nu werden die Ferien spannend und voller Abenteuer. Denn die zwei Senioren sind Detektive und zusammen mit ihrem Ziegenbock Napoleon sind sie gerade an einem brandheißen Fall dran. Allerdings benötigen sie dringend Hilfe und so kommen die zwei Kinder gerade recht.

Alle zusammen sind sie die Ziegenbock-Bande und haben eine ganz schön spannende Angelegenheit zu lösen.

Dank der schönen Gesten und Mimiken in den Bildern können sich die Kinder noch leichter in die Situation der einzelnen Personen hineinversetzen. Sehr schön gemacht.

Das Buch mit seinen 252 Seiten sieht auf den 1. Blick fast ein bisschen mächtig und lange aus. Aber durch die spannende Geschichte hatte es mein 3. Klässler in sehr schneller Zeit vorgelesen und das schöne daran war, dass er es uns allen vorlesen konnte und somit die ganze Familie mitgefiebert hat wie es denn weitergeht und was die Rätsels Lösung ist.

Es ist humorvoll und kindgerecht geschrieben und spannend bis zur letzten Seite. Ein wirklich toller Auftakt für eine Kinderbuchreihe, welche unbedingt fortgesetzt werden sollte. Ebenso ist auf der den ersten beiden Seiten ein spannendes Rätsel abgedruckt, welches schon ein bisschen nachdenken erfordert.

Obwohl es einige Figuren in dem Buch gibt, kann auch ein Erstklässler der Geschichte wunderbar folgen und miträtseln. Es ist die optimale Mischung aus Spannung und Informationsvolumen, welches für meine Jungs mit 9 und 6 Jahren für ein wundervolles Lese- und Rätselvergnügen gesorgt hat.

Unsere Buchbotschafter: Frau Bettina Scheuenstuhl-Karl hat mit ihren zwei Jungen (8 und 5 Jahren) das Buch gelesen.

Die Ziegenbock-Bande. Rätsel um das Pommesparadies

Erschienen im rowohlt rotfuchs Verlag

Preis: 12,99 EUR