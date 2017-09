Tolles Kinderbuch, das wunderbar vermittelt mehr Toleranz anderen gegenÃ¼ber aufzubringen, friedlich miteinander zu leben und VerstÃ¤ndnis…

Und eigentlich sind wir doch alle gleich!

Tina Biedermann, Mutter von fünf Kindern (die Jungs sind 9, 7, 5 und die Mädchen 12 und 3 Jahre) möchte euch diese Buch vorstellen:

Darum geht es: In diesem wundervollen Buch geht es um Tiere, die auf den ersten Blick total verschieden sind, einige sind groß, die anderen Klein. Manche leben im Wasser, die anderen in der Wald. Bald aber erkennt man, das alle doch viel mehr verbindet, als es zu Beginn den Anschein hat. Denn jeder von ihnen lebt unter dem selben Himmel, sie singen die gleichen Lieder, sie träumen die selben Träume…. überall auf der Welt.

Meine beiden Kleinen (3 Jahre und 5 Jahre) und ich haben uns dieses tolle, poetische Werk schon so manchen Abend angesehen und sind einfach nur begeistert.

Diese Buch hat zwar nicht viel Text, ist also kein klassisches Vorlesebuch, aber das, was es in so wenigen Zeilen zu sagen hat, ist einfach eine wertvolle und schöne Botschaft. Es ist leicht verständlich und da Kinder immer viel Fragen haben, kann man als Mama einiges dazu erzählen. So wird diese Gute Nacht Geschichten dann doch immer ein gutes Stückchen länger. Meine Kleine Tochter fand es toll, das die Wale und die Vögel die gleichen Lieder singen und meinte darauf „Mama schau, die Tiere singen genau so wie ich, jeden Tag!“ Ja und was soll ich sagen, genau das ist es, was uns das Buch mitteilen will. Wir sind nicht so verschieden, wie man es uns in der heutigen Zeit oft vermitteln will. Irgendwie sind wir doch alle gleich und wir sollten mehr Toleranz anderen gegenüber aufbringen, friedlich miteinander leben und mehr Verständnis für andere haben, denn wir leben alle ZUSAMMEN UNTER EINEM HIMMEL.

Dieses Kinderbuch ist ganz wunderbar gestaltet

Der Hardcover Einband ist leinenartig, auf ihn sind zwei Füchse zu sehen, die in den Himmel schauen. Der Titel steht in einer Ausgestanzten Wolke, diese Ausstanzungen findet man überall im Buch, meine Kinder finden das toll und müssen es immer anfassen. Die Seiten sind dick, genau richtig für kleine Kinderhände, es lässt sich gut umblättern und reißt nicht so schnell.

Die Bilder sind niedlich gezeichnet und in gedeckten Farben gehalten, so strahlen sie eine art Ruhe aus. Ich finde dieses Werk hat eine ganz wertvolle Botschaft, genau das macht es so großartig und sollte meiner Meinung nach auch z. B. in Kindergärten vorgelesen werden. Außerdem hat das Buch auf jeden Fall einen hohen wiedererkennungswert und ist sicher ein super Geschenk, beispielsweise zur Taufe. Von mir und meinen Kindern, gibt es für dieses Buch alle Daumen hoch, die wir haben.

Name des Buches: Zusammen unter einem Himmel

Autor: Britta Teckentrup

Verlag: Ars Edition

Erscheinungsdatum: 16. Juni 2017

Umfang: 32 Seiten

Preis: 14,99 €

Zielgruppe: 4 – 6 Jahre