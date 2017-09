Das Buch zaubert ein LÃ¤cheln ins Gesicht. Den Kindern gefÃ¤llt es auch, denn sie kennen so tolle Abenteuer selbst, sie durchleben sie ja jeden Tag…

Weil Kinder die Welt mit anderen Augen sehen….!

Tina Biedermann, Mutter von fünf Kindern (die Jungs sind 9, 7, 5 und die Mädchen 12 und 3 Jahre) möchte euch diese Buch vorstellen:

Darum geht es: In diesem fantasievoll, tollen Buch geht es um zwei Kinder die losziehen, nur mit einem schrumpeligen Apfel und einem Stück Brot und ganz großartige Abenteuer erleben. Die ganzen Geschichten werden natürlich mit viel kindlicher Fantasie erzählt, was das Buch so wundervoll und spannend macht. Denn Kinder sehen die Welt mit ganz anderen Augen. So trifft man in dem Buch auf einen Fahrrad fahrenden Zwerg, auf einen miesepetrigen Maulwurf, auf Karten spielende Ziegen und viele mehr.

Dieses Buch wurde eines unserer liebsten Gute-Nacht-Einschlafbücher. Meine Söhne (5 Jahre und 7 Jahre) und ich, haben dieses tolle Werk ganz aufmerksam gelesen und angesehen, es gefällt uns allen einfach wahnsinnig gut.

Die Geschichten sind oft sehr lustig, manchmal aber auch traurig und ab und zu ein bisschen gruselig, wenn man sich in die Charaktere hinein versetzt. Es sind eben Abenteuer, die mutig durchlebt werden müssen. So wird ein Treffen mit einem Rudel Hunde so witzig, als die Kinder einen Knicks vor ihnen machen, als wären sie Prinzessinnen und weil das nichts hilft, das summen beginnen und die Hunde das tanzen anfangen. Meine kleiner Sohn musste so sehr lachen und wollte es auch gleich bei unserem Hund ausprobieren. Ganz toll finde ich, die Hunde haben die Kinder erst dann vorbei gelassen, als sie merkten, das die Beiden keine Angst haben. Meine Kinder hatten da einen großen AHA Effekt, man muss sich was trauen und braucht nicht vor allem Angst haben, mutig sein, dann schafft man es. Es gibt aber auch traurige Teil-Geschichten als ein Fuchs einen Unfall hatte und sein Testament schreibt. Mein große Sohn meinte gleich „Mama der Fuchs stirbt jetzt, oder? Warum kommt denn der Krankenwagen nicht?“ Es ist einfach ein Buch das Klein und Groß zum nachdenken bringt, jeder wird von diesem Buch auf seine ganz eigene Art gefesselt.

Bewertung des Buches: Dieses Buch ist wirklich süß.

Ich finde es auf jede Fall altersgerecht, aber wir als Erwachsene haben fast noch mehr von dieser tollen Geschichte. Es hat einen Hard-Cover-Einband, darauf sieht man zwei Kinder und einen Teddy im Mondschein sitzen und sie essen ein Stück Brot. Wenn man sich das Cover so ansieht, kann man sich fast schon denken, das es sicher ganz spannend in diesem Buch wird. Die Illustrationen sind unheimlich niedliche gezeichnet und zu jeder kleinen Teilgeschichte ist das passende Bild zu sehen. Die Geschichten sind nicht zu lange und passen alle zueinander, das es am Ende eine ganze Geschichte wird. Mein persönliches Highlight ist das ältere Ehepaar, in schwarz weiß gehalten und zu Beginn etwas unscheinbar, auf den ersten Blick. Ich behaupte es sind die beiden Abenteurer aus dem Buch, die sich an ihre Erlebnisse zurück erinnern und dieses Detail in dem Buch, finde ich so wundervoll und einzigartig. Das Buch lässt einen an seine eigene Kindheit zurück erinnern, was hat man selbst so für unheimlich tolle Abenteuer erlebt und das zaubert einem ein Lächeln ins Gesicht. Den Kindern gefällt es auch, denn sie kennen so tolle Abenteuer selbst, sie durchleben sie ja jeden Tag. Da ist der Mond nicht einfach ein Mond, sondern ein dicker runder, rülpsender Mond, der noch nicht mal seine Hand vor den Mund hält, obwohl doch jedes Kind weiß, das man so was macht. Von mir gibt es für so viel Fantasie einen klaren Daumen nach oben. Dieses Buch sollte jeder mal seinen Kindern vorgelesen haben.

Name des Buches: Weißt du noch

Autor: Zoran Drvenkar und Jutta Bauer

Verlag: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

Erscheinungsdatum: 13. März 2017

Umfang: 32 Seiten

Preis: 14,00 €

Zielgruppe: 5 – 7 Jahre