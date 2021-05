Ob kleine Abenteuer oder liebevolle Geschichten – hier geht es um die spannende Welt des Kindergartens

Dankeschön fürs Teilen:















Multi-Kulti Kindergartengeschichten perfekt für Tage/Gute Nachtgeschichten wo man mal „Kurz“ Zeit hat.

Hier geht es um die spannende Welt des Kindergartens. Egal ob es kleine Abenteuer oder liebevolle Geschichten zum Teilen und Helfen oder den Tücken des KiGa Alltages ist. Zum Beispiel der Erzieher in der Gruppe wechselt, aber wie schön auch neue Dinge sein können.

Das Besondere an dem Buch man kann sich vorher entscheiden wie lange die Geschichte sein soll. 3-5-oder 8-Minuten.

Für uns perfekt für den Alltag, egal ob zwischendurch zum Überbrücken der Zeit, bis das Essen fertig ist, oder an einem Abend, wo die gewünschte Geschichte, den Zeitplan der Erwachsenen sprengen würde – ist der Kompromiss die kurze Geschichte aus dem Buch vorzulesen – perfekt.

Das Buch kommt in einem festen Bucheinband mit Bildern zu den Geschichten. Auf jeder zweiten bis dritten Seite gibt es Bilder zum Thema. Die Geschichten sind in Kapiteln nach Zeit, also 3-5-oder 8 Minuten Geschichte eingeteilt, und farblich gekennzeichnet. Die Bilder erfassen immer den Hauptteil der Geschichte, so das man auch mit den Kindern gut währenddessen nochmal kurz über das gelesene sprechen kann. Was ich wirklich toll finde den die Themen sind wirklich nah am Kind.

Die Geschichten sind immer aus Kinderaugen betrachtet und gehen mit ihnen durch den Alltag des Kindergartens.

Es werden alle Herkünfte und Religionen sowie Kinder mit wundervollen Besonderheiten mit einbezogen. Manchmal stolpert man als Leser über ungewöhnliche Namen, was ich wirklich toll finde. So habe ich danach oftmals geschaut woher dieser Name denn wohl kommen mag.

Geschichten wie – ein feststeckender Gummistiefel, vergessene Frühstücksdose, Kindergartenübernachtungen, krank und muss wieder nach Hause, Klimawandel, der neue Erzieher und viele mehr. Wirklich eine gelungene Mischung

Unser Fazit: Perfekt für den Alltag , auch im Sinne der Eltern und Großeltern. Kurze Geschichten für zwischendurch und lange für viel Zeit. Themen die das Kind ansprechen, und vielleicht dazu bringt zu sagen ja ich war auch mal krank und musste abgeholt werden, weißt du noch? Wir haben viel gelacht und auch gelernt.

Wir haben das 3-5-8 Minutenbuch für Piraten und Ritter auf unsere Wunschliste gesetzt und freuen uns drauf, wenn es auch so gut ist wie die Geschichten aus dem Kindergartenalltag. Für Fantasievolle gibt es aus dieser Reihe auch 3-5-8 Minuten Geschichten von Drachen und Einhörnern.

Unsere Buchbotschafterin: Frau Gabriele Nguyen hat zwei Enkel (5 und 3 Jahre alt) und liest ihnen sehr sehr viel vor.

Match, Patch, Kindergartenquatsch

von Jasmin Schaudinn und Jutta Berend

ellermann Verlag, Jahr 2021

kostet 13,00 Euro