Gefühle greifbar machen und zu lassen

Wie fühlt man sich eigentlich wenn man traurig ist ? Was ist Angst ? Was ist das für ein Gefühl ausgeschlossen zu sein ? Diese Buch beschäftigt sich mit Gefühlen.

Auf jeweils einer Doppelseite wird ein Gefühl dargestellt, völlig frei von Bewertungen, z.B. das Gefühl „behütet sein“ , dieses steht auch in großen Lettern auf dem Papier, eine Mäuse Mutter mit ihrem Kind verkörpert dieses Gefühl, in dem die Mutter dem Kind eine Hut aus einer Eichelhaube aufsetzt und sich beschützend über bzw. um das kleine Mauskind stellt. Das Buch gibt nichts vor, somit kann der Erzähler gut mit dem Kind in ein Gespräch kommen. Wie z.B. Hast du das schon mal erlebt ? Fühlst du das auch wenn Mama sich um dich kümmert ? Ist das ein schönes Gefühl ? Wie fühlt sich das an ?

In diesem Buch kommen auch Gefühle vor, die einem nicht täglich über den Weg laufen, wie z.B. verlegen sein, schüchtern sein, mutig sein, anders sein, in einer anderen Welt sein, es gibt so viele verschiedene Gefühle, die ausdrucksstark von der Autorin mit Hilfe der Tiere transportiert werden. Sie zeigen eine starke Gestik und Mimik und lässt Platz sich selbst einzufühlen.

Ich habe mich selbst mit der Gewaltfreien Kommunikation (Rosenberg) beschäftigt und ich muss sagen, das mir diese Buch dabei hilft sich einzufühlen und es auch mit den Kindern im Umgang vereinfacht, Gefühle sind so vielseitig und lassen sich so schlecht beschreiben oder einsortieren.

Mit diesem Buch hat man eine kindgerechte Möglichkeit in das Thema einzusteigen und Gefühle anzunehmen und in die Kommunikation zu kommen.

Das Buch für ältere Kinder ab 4, sie sollten schon schon gut sprechen können. Gefühle sind ja bekanntlich keine „leichte Kost“, aber lohnenswert sich damit zu beschäftigen. Es nutzt schon den Kleinsten wenn Sie sich in Ihr gegenüber einfühlen und Empathie zeigen. Das kann man hiermit in jedem Fall üben.

Seit offen für Eure Gefühle, es lohnt sich genauer hinzuschauen !

Unsere Kinderbuch-Testerin: Frau Anna Hellenkamp mit ihrer Tochter Clara, die zwei Jahre alt ist.

Kathrin Schäfer

„da sein – was fühlst du“

32 seitige Buch auf festen Papier

Hanser – Literatur Verlag

Altersempfehlung beginnt ab 36 Monate

Preis von 12,00 €.