Dieses tolle Buch sagt der Langeweile den Kampf an. Egal ob es stÃ¼rmt oder schneit, das Buch enthÃ¤lt Spiele, Experimente und vieles mehr fÃ¼r Klein und GroÃŸ…

Jetzt kann ich auch helfen….!

Darum geht es: Dieses tolle Buch sagt der Langeweile den Kampf an, denn es ist für große Entdecker und kleine Forscher. Egal ob es stürmt oder schneit, das Buch enthält Spiele, Experimente und vieles mehr für Klein und Groß.

Ich bin Mama von 5 Kindern und ich glaube viele können mich verstehen, wenn ich sage, bei schlechtem Wetter ist es mitunter oft schwer, die Kids immer bei Laune zu halten. Da wird es schnell mal langweilig und Fernseher schauen in Dauerschleife gibt es bei uns nicht.

Meine Kinder und ich haben nun das wirklich spannende Buch „Das große Handbuch der Abenteuer“ genau erforscht und sind begeistert.

Das schöne Werk ist in verschiedene Kategorien eingeteilt, Im Haus, Im Gebirge, Im Wald, Am Meer, Im Urwald, Auf dem Land, In der Stadt. Kreative Ideen findet man so immer, egal wo man ist, oder wie das Wetter es mit uns meint.

Die verschiedenen Kategorien sind dann noch einmal unterteilt z.B. bei regnerischen Tagen „Im Haus“ kann man in der Unterkategrie „Falten und auf Reisen schicken“ mit toller übersichtlicher Anleitung Flugzeuge oder Boote basteln. Meine beiden großen Jungs (10 und 8 Jahre) finden natürlich das Basteln und experimentieren besonders toll. Flugzeuge, Boote, eine Wetterstation, eine Wassermühle, ja sogar einen eigenen Unterstand haben sie bereits gebaut.

Mein Großer (10 Jahre) hat auch schon eine Falschenpost auf Reisen geschickt und meinte „Ich bin so gespannt, ob sie jemand findet und wie weit sie geschwommen ist.“

Was ich ganz fantastisch finde, ist das in diesem Buch auch jede Menge Themenseiten vorhanden sind, bei denen die Kinder noch etwas lernen können. Schmetterlinge, Säugetiere, Himmelsforschung, Im Sattel, In der Sonne… und vieles mehr. Mein Kleiner fand das Thema Erste Hilfe ganz spannend, er sagte ganz aufgeregt „Mama jetzt kann ich auch helfen, wenn etwas passiert ist.“

Dieses Buch „Das große Handbuch der Abendteuer“ ist ganz ehrlich eine Bereicherung und sollte jede Familie haben. Es ist sehr übersichtlich, kindgerecht und bunt mit vielen Bildern gestaltet. Für Kinder gibt es immer wieder Neues auf den Seiten zu entdecken und es ist wirklich alles Schritt für Schritt erklärt.

Meiner Meinung nach, ist das Buch für Jungs als auch für Mädchen etwas, denn es reißt einfach jeden mit, die Dinge im Buch aus zu probieren. Es ist qualitativ sehr hochwertig und kommt in einem Hartcovereinband daher. Liebe Mamas und Papas ich kann euch dieses Buch ehrlich nur empfehlen, damit die Kleinen wieder ein Stück mehr die Natur entdecken.

Unsere Buchbotschafterin: Frau Tina Biedermann Mutter von fünf Kindern (die Jungs sind 10, 8, 6 und die Mädchen 12 und 4 Jahre) hat das Buch ausprobiert.

Das große Handbuch der Abendteuer (Für drinnen und draußen)

Autor: Paul Beaupere (Autor), Florian Thouret (Illustrator), Silvia Bartholl (Übersetzer)

Verlag: Ravensburger Buchverlag

Erscheinungsdatum: 22. Januar 2019

Umfang: 119 Seiten

Preis: 14,99 €

Zielgruppe: 8 – 11 Jahre