Henry Smart, Im Auftrag der GÃ¶tter: Humorvoll, ideenreich und sehr phantasievoll – mit Abstand, das beste Kinderbuch, dass wir bisher gelesen haben.

Mit ein paar Worten: spannend, lustig, phantasievoll, lehrreich und einfach genial

Mit Abstand, das beste Kinderbuch, dass wir bisher gelesen haben.

Sommerferien und tote Hose… Wer will schon Urlaub im langweiligen Bayreuth machen? Seine Mitschüler fliegen schließlich auch in die großen Metropolen der Welt. Aber nein, sein Vater war mal wieder anderer Meinung. Henry hat eigentlich überhaupt keine Lust darauf hier zu sein.

Dann wohnen sie auch noch in einer Pension mit drei merkwürdigen alten Frauen, die Henry gar nicht geheuer sind. Echt öde… bis… ja bis er sich eine Pizza bestellt und plötzlich ungewollt Hals über Kopf in ein spannendes Abenteuer schlittert.

Denn statt der Salamipizza mit doppelter Portion Mozzarella ohne Rand, steht plötzlich ein Riese vor ihm, der nicht gerade zimperlich mit ihm umgeht. Und als wäre das nicht genug, werden seine merkwürdigen Mitbewohnerinnen, plötzlich zu Schicksalsgöttinnen und Henry wird von dem Götterchef Wotan dazu verdonnert, Seite an Seite, mit dessen nervigen Tochter Hilda und den Götteragenten, gegen Zwerge zu kämpfen und durch die Weltgeschichte zu reisen.

Ein Buch, das einfach rockt. Ich würde sogar behaupten, eines der besten Kinderbücher, welches wir bisher gelesen haben. Es macht einfach Spaß. Die Geschichte ist humorvoll, ideenreich und sehr phantasievoll geschrieben.

Und das Wichtigste. Sie wird tatsächlich nie langweilig. Viel zu viel gibt es zu erleben und ständig gibt es neue überraschende Wendungen und tolle Ideen. So kommt es zu einem Treffen mit Robin Hood und dessen Weggefährten, ein Besuch im London Tower, auf der Suche nach dem Gold der Nibelungen und vieles mehr erwartet einen in diesem Buch.

Eigentlich möchte man das Buch nur ungern aus der Hand legen. Viel zu gespannt ist man, wie es weiter geht und was sich die Autorin als Nächstes, hat Tolles einfallen lassen. Eine schöne Spannungskurve bis zum Schluß.

Der Schreibstil ist flüssig und es ist sehr gut zu lesen. Auch ist das Buch gespickt mit vielen lehrreichen Hintergrundinfos über die Geschichte und verschiedene kulturellen Fakten, die in diesem Buch vorkommen. Sie sind sehr gut in die Story eingebaut, ohne langweilig oder belehrend zu wirken.

Die Charaktere der Geschichte machen das Ganze natürlich auch zu dem, was es ist…. nämlich ein echt klasse Buch mit hohem Lesevergnügen.

So wird, die erst zickige und nervige Tochter von Wotan, doch noch zu einer Freundin von Henry. Der selbstverliebte, tollpatschige Schönling Siegfried , der kein Fettnäpfchen auslässt und für so manches Problem sorgt, kellnernde Werwölfe, tote Könige, ein Treffen mit Robin Hood und natürlich der clevere Henry. Sie alle sind in der Geschichte unentbehrlich, denn jeder bringt mit seiner Charaktere einen besonderen Charme hinein, der nicht wegzudenken ist.

Wir sind begeistert von diesem Buch und durch den Schreibstil, wird einem das Abtauchen in die phantastische Welt von Henry Smart wirklich einfach gemacht.

Die Zielgruppe des Buches ist ab 10 Jahren aufwärts angegeben. Soweit aufwärts, dass ich als Mama selbst Spaß daran hatte und auch mitgefiebert habe, wie es wohl weiter geht. 😉

Das Hardcover sieht toll aus. Die farbliche Gestaltung macht es auch etwas mystisch, aber die Mimik der Dargestellten lässt erahnen, dass es witzig und clever zugleich geschrieben ist.

Ein echter Kracher. Zum Glück gibt es auch noch ein weiteres Band, welches wir ebenfalls lesen werden. Wir sind schon ganz gespannt, was Henry als nächstes erleben wird.

Unsere Buchbotschafter: Frau Sabrina Christ, Mutter von drei Kinder (Sohn Phil geht in die 2. Klasse, Damian (2) und Marie (8 Wochen)) Mit Phil hat sie das Buch gelesen.

Henry Smart, Im Auftrag der Götter

Hardcover

283 Seiten

Oetinger Verlag