Das Folienzauber-Buch eignet sich hervorragend fÃ¼r das Ausmalen mit Filzmalern oder Gelstiften. Das absolute Highlight ist die ausgemalten Bilder noch mit Stickern zu verschÃ¶nern…

Folienzauber verzaubert jede kleine Bastelprinzessin…

Frau Julia M., Mutter von einer Tochter (6 Jahre) und zwei Jungen (8 Jahre / 7 Monate) möchte euch dieses Buch vorstellen:

Unsere Tochter (6 Jahre) bastelt und malt für ihr Leben gerne. Sie ging, als sie noch ein Kindergartenkind war vormittags in den Atelier-Raum der Kindertagesstätte, nach dem Kindergarten in die Mal- und Zeichenschule und zu Hause dann sofort wieder in ihr Zimmer an den Schreibtisch um zu malen.

Inzwischen ist unsere L. 6 Jahre alt und eine Erstklässerin. Sie malt immer noch sehr gerne und mittwochs, wenn im Hort Spielzeugtag ist nimmt sie immer ein Malbuch mit. Ich war mir sicher, dass sie sich über den Folienzauber von Loewe sehr freuen wird. So war es dann auch, als ich ihr das lilafarbene Buch mit den glänzenden Seiten überreichte. Sofort wollte sie anfangen … ich schlug die erste Seite auf und laß ihr vor, wie man vorgehen muss.

Darum gehts: Da dies unser erstes Folienzauberbuch ist, war ich mir auch nicht ganz sicher wie man die Folien benutzt und war sehr beeindruckt von der kurzen und leicht verständlichen Anweisung am Anfang des Buches. Gleich ins Auge sticht der kleine lila Umschlag, in welchem sich die besagten Zauberfolien befinden (falls man mehr Folien benötigen sollte, kann man diese im Bastelladen nachkaufen). Auf den ersten 23 Seiten sind Ausmalbilder – eine Art Tier-Mandalas (neben jedem Tier steht ein kurzes Gedicht unterschiedlicher bekannter Autoren wie Shakespeare, Schiller etc. ).

Diese Art von Bildern sind bei den Mädchen in der ersten Klasse gerade super aktuell und sehr beliebt

Jedes der Mädchen bringt diese Ausmalhefte mit in die Schule und so sitzen dann die kleinen Damen am Nachmittag zusammen am Tisch in der Schule und tauschen Glitzerstifte aus, die sich zum Gestalten der Tiermotive am besten eignen.

Erwähnenswert finde ich auch, dass die Seiten in dem Folienzauber-Buch sehr fest sind und sich daher ganz hervorragend für das Ausmalen mit Filzmalern oder Gelstiften eignen ohne durchzudrücken

. Das absolute Highlight ist dann, dass man die ausgemalten Bilder noch mit Stickern verschönern kann. Es gibt eine ganze Din A4 Seite mit silber glänzenden Kreisen, Quadraten, Wölkchen, Herzchen und Sternen in unterschiedlichen Größen.

Auf den letzten 10 Seiten kann man dann mit den 4 dünnen Folienzauberfolien rote, silberne, goldene oder blaue Akzente an den vorgestanzten Stellen setzen

Dazu muss man die grau hinterlegten Bildelemente abziehen: Zum Vorschein kommt dann eine klebende Fläche auf diese man eine der 4 Folien legt und festdrückt oder festrubbelt. Man muss hier ein wenig ausprobieren. Wir dachten zuerst es wäre evtl. gut die Folien mit dem Fingernagel festzudrücken, würden dieses Vorgehen aber eher nicht weiter empfehlen. Wir haben dadurch leichte Kratzspuren auf den Zauberbildern hinterlassen. Die Klebeelemente habe ich meiner Tochter zum Teil abziehen müssen, da sie das Bild zu sehr knicken hätte müssen um es zu entfernen. Aber nach einer Weile hatte sie den Dreh raus und hat alles alleine hinbekommen.

Sie hat großen Spaß daran und nimmt dieses Buch nun jeden Abend mit ins Bett um dort die Bilder weiter auszumalen. Es ist ein wundervolles Geschenk für kleine Mal- und Bastelfans ab 5 Jahren. Wir finden das Buch top und empfehlen es auf jeden Fall weiter. Die Altersempfehlung könnte nach oben hin offen sein, denn auch den Papa entspannt es ungemein, wenn er seiner Tochter beim Ausmalen hilft 😉 .

Titel: FolienZauber: Tierreich

Loewe Verlag GmbH

Erscheinungsjahr 2017

23 Ausmalseiten, 10 Folienzauberseiten, 1 Aufkleberseite

Altersempfehlung ab 5 Jahre

Preis: 12,95€