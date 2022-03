Meinem Sohn hat es großen Spaß gemacht, dieses Stickerbuch durchzuspielen

Das Escape Stickerbuch nimmt dich mit in eine spannende Geschichte, die man sich bildlich vorstellen kann und jedesmal muss man spannende Rätsel lösen um in der Geschichte weiterzukommen. Am Schluss des Buches findet man dann ein tolles Ende der Geschichte.

Die Qualität dieses Stickerbuches ist wirklich sehr gut und auch das entsprechende Alter das angegeben wurde, passt perfekt.

Es ist sehr verständlich geschrieben und meinem Sohn hat es großen Spaß gemacht, dieses Buch durchzuspielen. Er sagte:“ So ein spannendes Buch hatte er noch nie und das er gerne mehr davon möchte“ und das hat schon was zu bedeuten. Wir haben, als dieses Stickerbuch ankam, gleich angefangen, es zu lesen und zu spielen.

Das Buch selbst, ist sehr gut und leicht aufgebaut und so haben wir es auch gleich verstanden. Denn in der Mitte des Buches sind Sticker, die man, wenn man möchte auch herausnehmen kann und hinten sind die Lösungen, falls man wirklich nicht mehr weiterkommt, aber diese haben wir nur einmal benötigt, weil es echt schwierig war aber sonst kamen wir sehr gut zurecht und am nächsten Tag, waren wir schon fertig, weil mein Sohn es nicht mehr aus der Hand lassen wollte. Er fand es wirklich so spannend und die Geschichte hintendran, war so aufregend.

Denn in dieser Geschichte geht es darum, den Schatz zu finden und einen Weg dorthin. Bei jeder Aufgabe gibt es Sticker und 1 Sticker hat einen Schlüssel, wenn man den richtigen gefunden hat, kommt man zur nächsten Nummer und kann die Geschichte weiterlesen und man kommt dem Schatz immer näher. Man blättert immer hin und her und liest und löst die Geschichte.

Dieses Buch ist so spannend für groß und klein. Die Bilder und Darstellungen der Personen werden sehr gut dargstellt und auch wenn man nicht der größte Leser ist, bei diesem Buch lieben es die Kinder zu lesen. Es macht einfach rießen Spaß und gut ist auch, dass die Lösungen hinten im Buch enthalten sind, so kann man doch mal nachschauen, falls man doch nicht weiter weiß.

Letztes Zitat von meinem Sohn: “ Dieses Buch macht Spaß nach mehr“

Unsere Testleser-Familie: Frau Jauernig mit Ihren Kindern im Alter von 1, 3, 5, 7 und 9 Jahren.

Titel: Escape Stickerbuch Das Geheimnis der alten Villa

Verlag: arsEdition

Erscheinungsjahr: 2021

Umfang: Mitmachbuch, spannende Geschichte mit Stickern

Preis: 8 Euro

Zielgruppe: ab 8 Jahren