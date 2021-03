Unterschiede in der Tierwelt erklÃ¤ren

“ Wir sind anders und wir sind alle“

In farbenfrohen Bildern werden eine Gruppe von Tieren aus allen Erdteilen gezeigt, die sich gemeinsam versammeln und sich ihrer Besonderheiten auf spielerische Art bewusst werden.

Auf Fragen, wie „wer ist der Größte?“ oder „Wer von Euch kann schwimmen?“ stellen sich die Tiere, zu denen diese Eigenart passt in eine Gruppe zusammen.

Allerdings schummelt sich die kleine Maus auf sehr lustige Art immer wieder in jede Gruppe. Sie ist auf dem Kopf der Giraffe natürlich die Größte. Das Chamäleon ändert stets seine Farbe und passt sich auf die Frage, „wer grün ist“ automatisch an.

Das Buch strahlt mit schöner Farbgebung über die gesamte Länge. Die Schrift ist groß und ähnelt einer Handgeschriebenen. In dem Ausdruck der Tiere, die sich immer neu formieren müssen, ist Erstaunen, Zufriedenheit, Stolz und Freude zu sehen.

Die Illustrationen sind wunderbar gelungen.

Die Botschaft, dass trotz unterschiedlicher Größe, Herkunft und Lebensweise, deren sich die Tiere stellen müssen, Gemeinsamkeiten vorhanden sind, ist auf sehr humorvolle Art umgesetzt worden. Niemand ist besser oder schlechter, anders ja.

Das Chamäleon zog meinen Enkel in Bann.Er fand es herrlich, dass auf jeder Seite das Chamäleon eine andere Farbe annahm. Die Maus, die sich überall hinein schmuggelt und der Pinguin, der zwar Flügel hat aber nicht fliegen kann und traurig dreinblickt.

Dieses Buch öffnet für die Kleinen eine neue Sichtweise, die bei öfteren Lesen sich ihnen erschließt. Besser kann man in diesem Alter die Unterschiede in der Tierwelt nicht erklären. Es ist ein Herantasten an die Vielfalt unseres Lebens. Ich konnte schmunzeln, mein Enkel lachen.Ich kann es sehr empfehlen.

Das Kinderbuch „Wer von Euch“

Autoren: Hans-Christian Schmidt und Andreas Nemet

Loewe Verlag 2021

Kinder ab 3 Jahren