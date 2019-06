Das Kinderbuch Tafiti: Auch beste Freunde streiten mal, hÃ¤lt was es verspricht. Es regt zum Nachdenken Ã¼ber Streitsituationen bei Kindern an.

Unerschütterliche Freundschaft 😉

Darum gehts: In diesem tollen Kinderbuch , handelt die Geschichte von zwei besten Freunden einem Erdmännchen namens Tafiti und einem Pinselohrschwein mit dem Namen Pinsel. Die eines nachts durch einen funkelnden Stern, der vom Sternenhimmel fiel, in Streit geraten. Denn jeder von Ihnen möchte den Stern für sich alleine haben. Dabei bringen die beiden sich in Gefahr, da Sie vor lauter Streit nicht bemerken, das der Löwe King Kofi auf der Lauer nach Beute liegt. Als dieser den Stern sieht, möchte auch er diesen sein eigen nennen. Gemeinsam können sich Tafiti und Pinsel in den Erdmännchenbau retten. Dort können die beiden Durchatmen und ihren anfänglichen Streit beilegen.

Ein super Buch, das die Thematik Konflikte zwischen Freunden kindgerecht aufgreift.

Das Buch ist absolut altersentsprechend, besonders gefiel unseren beiden Kindern Leon 6 und Lara 4, die farbenfrohe Buchgestaltung, sowie inhaltlich das Thema Streit zwischen Freunden, denn das kommt natürlich in den besten Freundschaften vor.

Meine Tochter war sehr angetan von den funkelnden Sternen auf dem Buchcover.

Das Buch lädt zum Lesen ein, liegt gut in der Hand und eignet sich, aufgrund der zahlreichen Bilder und der ansprechenden Gestaltung auch für Nichtleser als Bilderbuch. Lara blätterte es schon mehrmals alleine durch und erzählte anhand der Bilder Ihre eigene Geschichte nach. Ebenso fanden beide Kinder klasse, das anfangs auf den ersten Seiten eine Bildseite ist, auf der alle Charaktere mit Namen und Bild zu sehen sind.

Die einzelnen Seiten sind komplett bedruckt und kleine Textpassagen eingefügt. Da die Buchstaben sehr groß und gut leserlich sind, eignet es sich ebenso perfekt für Leseanfänger.

Momentan lesen wir das Buch abends, vor dem Zubettgehen. Es ist der Dauerrenner. Da es ziemlich kurz gestaltet ist, ist die Aufmerksamkeit und die Zuhörbereitschaft der Kinder absolut gewährleistet. Knappe 20 Minuten haben wir gelesen, dabei blieb genug Zeit , sich die Bilder genau zu betrachten.

Mit Spannung lauschten die beiden der Geschichte, Leon gefiel vor allem die Situation als der Streit begann und King Kofi ins Spiel kam. Er sagte “ Mama jetzt wird`s spannend“. Auch das Happy End, kam sehr gut bei beiden an. Trotz der kurzen Geschichte, zogen meine Kinder daraus auch eine wichtige Lehre. Denn Leon sagte “ Mama, ein Streit kann wirklich auch mal gefährlich werden, z.B. wenn ich mit einem Freund an der Straße streite, könnte das Auto genauso gefährlich werden wie King Kofi.“ Ich war tatsächlich erstaunt. Das es so einen Denkanstoß vermittelt hatte.

Meine jüngere Lara, meinte daraufhin :“ außerdem könnte man auch einmal nachgeben, wenn man mit jemanden streitet.“

Grundsätzlich haben beide verstanden, was das Buch vermitteln möchte. Denn auch bei einem Streit unter Geschwistern, könnte es einmal bremslich werden, wenn man vor lauter Streit evtl. Gefahren nicht wahrnimmt. Und das nichts wertvoller sein sollte, als eine wahre Freundschaft.

Das Kinderbuch Tafiti: Auch beste Freunde streiten mal, hält was es verspricht. Es regt zum Nachdenken über Streitsituationen bei Kindern an.

Der Umgang mit einem Konflikt und ein Lösungsansatz, sowie etwaige Gefahren die daraus resultieren könnten werden kindgerecht, anhand eines Beispieles vermittelt. Absolute Kaufempfehlung unsererseits, da es noch andere Tafiti Bücher gibt, wird das sicher nicht unser letztes bleiben. Auch der Preis ist absolut gerechtfertigt, denn es liegt sehr viel Liebe in der Gestaltung der Bilder und auch das Buchcover ist sehr hochwertig gestaltet. Ebenso freue ich mich darauf wenn unser Vorschulkind, bald in die Schule kommt und dieses Buch selbst lesen kann. Rundum ein tolles Buch in unserem Bücherregal. Perfekt geeignet als Geschenk zu Kindergeburtstagen.

Unsere Buchbotschafterin: Frau Schallenberg hat das Buch mit ihren Kindern Leon 6 und Lara 4 gelesen und angeschaut.

Autor: Kirsten Boie Bilder von Silke Brix

Titel: Tafiti „Auch beste Freunde streiten mal“

Verlag: Loewe GmbH

Autor: Julia Boehme

Seitenanzahl: 32

Ersterscheinung: 11.02.2019

ISBN: 978-3-7855-8907-6

Preis: 12,95€

Empfohlenes Alter: ab 4 Jahre