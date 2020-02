In dem Buch geht es ums AufrÃ¤umen und Aussortieren. Die Geschichte handelt von einer Eule und einem EichhÃ¶rnchen…

So lernt man einfach aufräumen!

In dem Buch Kiki & Jax geht es ums Aufräumen und Aussortieren. Die Geschichte handelt von einer Eule und einem Eichhörnchen, deren Freundschaft auf dem Spiel steht, da das Eichhörnchen keinen Platz zum Spielen hat und seine Spielsachen nicht mehr findet. Die Eule ist sehr ordentlich, das Eichhörnchen ein Sammler und etwas unordentlich. Die Freundschaft der beiden steht dadurch auf dem Spiel. Am Ende siegt die Freundschaft und sie misten zusammen aus und räumen auf, so dass sie wieder Platz zum Spielen haben.

Das Buch hat ein Hardcover und ansonsten dünne Seiten. Bei kleineren Kindern muss man daher noch etwas beim Umblättern helfen. Es ist ideal für dieses Alter gestaltet und sehr schön illustriert. Die Farben sind kräftig. Die Texte zu den jeweiligen Bildern sind kurz, was für dieses Alter gut ist, und verständlich formuliert.

Meine Tochter hat gleich verstanden, um was es geht und hat immer gemeint, dass das Eichhörnchen etwas aufräumen soll, damit sie spielen können. Sie hatte etwas Mitleid mit der Eule, die immer traurig nach Hause gehen musste.

Sie selber räumt nun öfter mal Dinge auf, die irgendwo rumliegen und mit denen sie gerade nicht spielt. Es gibt aber auch einen etwas negativen Aspekt. Das Horten und Sammeln vom Eichhörnchen ist etwas schwer für ein Kleinkind zu verstehen und hat auch mit dem Buchtitel „Aufräumen“ nicht ganz so viel zu tun. Da muss meine Tochter beim Vorlesen immer wieder nachfragen.

Ich finde das Buch sehr lesenswert, meist verständlich und toll illustriert. Ich kann das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich denke aber, dass es besser für ältere Kinder ( ab 4 Jahre ) geeignet ist.

Unsere Buchbotschafterin: Maren Münch hat das Buch mit Ihrer Tochter (2) ausprobiert, gelesen.

Kiki & Jax räumen auf

Verlag Rowohlt Rotfuchs

Erscheinungsjahr 2019

Zielgruppe: Kleinkind ab ca. 30 Monate