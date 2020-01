Eine Geschichte die junge MÃ¤dchen zum TrÃ¤umen einlÃ¤dt und mit der sich Pferdefreunde identifizieren kÃ¶nnen

Pferdefreunde: Ein tolles Buch für Mädchen, die gerne Ihre Zeit im Reitstall verbringen

In dem Buch „Die Funkelponys“ geht es um Fiona, die mit ihren Eltern umgezogen ist und sich noch nicht richtig zu Hause fühlt. Jeden Tag beobachtet sie auf der Wiese gegenüber ein besonderes Pony und die Freude ist groß als die beiden sich endlich kennen lernen.

Doch Sunny ist nicht irgendein Pony sondern gehört in einen Stall voller Funkelponys! Hier dürfen nur Funkelponys und ihre Reiter sein. Doch ist Sunny überhaupt eines dieser besonderen Ponys und darf sie auf dem Hof bleiben? Fiona und Sunny beweisen in einer schwierigen Rettungsaktion nicht nur das Sunny ein Funkelpony ist sondern auch, dass die beiden Freunde zusammen gehören.

Das Buch „Die Funkelponys“ besticht sofort durch sein schönes und verspieltes Cover. Durch die Glitzer Sterne lädt es zum Träumen ein und lässt Mädchen Herzen höher schlagen.

Die Schriftgröße ist angenehm und die Seiten sind durch kleine Zeichnungen an den Texten nicht zu überladen.

Schon auf den ersten Seiten bietet der Inhalt und die Hauptcharaktere Fiona die Möglichkeit, sich mit der Geschichte zu identifizieren und ins Lesen zu versinken. Es gibt nicht nur Ponys und Funkelsteine sondern auch kleine Streitereien im Pferdestall mit denen sich Mädchen in dem Alter auseinandersetzen. Das Buch ist verständlich geschrieben und baut am Ende jeden Kapitels eine neue Spannung auf. Das Buch aus der Hand zu legen fiel uns an einigen Abenden ziemlich schwer. Die Bilder im Buch sind realistisch und Detail getreu gezeichnet und genau das richtige für die angegebene Zielgruppe.

Fazit: Eine schöne Geschichte über die Freundschaft zwischen Mensch und Tier aus der man einiges lernen kann. Fiona dient in diesem Buch als Vorbild und vermittelt dem Leser wie wichtig es ist an sich und andere zu glauben. Ein tolles Buch für Mädchen die gerne Ihre Zeit im Reitstall verbringen.

Wir werden uns das zweite Buch dieser Reihe bestimmt auch noch zulegen und darin versinken! Eine Geschichte die junge Mädchen zum Träumen einlädt und mit der sich Pferdefreunde identifizieren können

Emily Palmer „Die Funkelponys- Eine Freundin für Sunny“

Verlag: Arena

Erscheinungsjahr: 2019

Umfang: 133 Seiten

Preis: 8,99 Euro

Zielgruppe: 8 Jahre