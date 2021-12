Dank dem „Wildschwein Willanderssein“ wird kleinen Kindern Selbstvertrauen und Mut zugesprochen

Im Buch „Das kleine Wildschwein Willanderssein“ geht es um das kleine Wildschwein Willanderssein, dass sich fragt, warum immer alles nach demselben Ablauf erfolgen muss und beschließt, einmal alles anders zu machen wie üblich. Dies sorgt natürlich v.a. bei Mama und Papa Wildschwein für Diskussionsstoff, aber auch bei den Freunden für Verwunderung.

Das Buch ist ein Spiegel Bestseller. Es ist ein robustes Pappbilderbuch und richtet sich an Kinder ab einem Alter 3 Jahren. Ich finde das Buch perfekt für das Alter, da sich viele Kinder dann in der Trotzphase befinden und Eltern oft wiedersprechen bzw. sich selbst ausprobieren möchten. Aber auch für ältere Kinder ist das Buch ansprechend.

Die Buchseiten sind bunt gestaltet. Meine beiden Kinder (3 und 5) haben bei viele Aussagen und Ideen des kleine Wildschweins schmunzeln müssen und sich wohl auch oft an ihre eigenen Ideen und Wünsche erinnert. Die Aussage „Warum machen wir es immer so? Wir können es doch auch mal anders machen.“ habe ich als Mutter auch schon oft zu hören bekommen. Ein gutes Beispiel ist schon auf der ersten Seite gegeben, als das kleine Wildschwein den Nachtisch zum Frühstück futtern möchte. Hier finden sich bestimmt auch einige Eltern wieder (zumindest ging es mir auch schon mal so), als Papa sich fragt „Was ist denn nur mit unserem Kind los?“ Wer kennt sie nicht, die typische Erwachsenenaussage „naja, man macht es einfach so“, sie hat auch uns Eltern schmunzeln lassen.

Hier fällt einem erst einmal auf, dass dies keine zufriedenstellende Antwort für Kinder ist und Kinder nun mal experimentierfreudig sind und man ihnen den Freiraum dazu auch geben muss

Besonders lustig fanden unsere Kinder, dass das kleine Wildschwein statt der Hose das Ballettröckchen der kleinen Schwester anzieht. Sofort kam natürlich die Aussage „das ist doch was für Mädchen“. Doch statt mit dem Wildschwein zu schimpfen, lassen die Eltern es seinen Ideen nachgehen, auch wenn sie natürlich immer wieder versuchen, es in die für sie richtige Bahn zu leiten, wenn auch erfolglos.

Als das kleine Wildschwein statt dem Schlammbad ein Schaumbad nimmt, staunen seine Freunde doch sehr und unser Großer fing sofort an zu lachen: „Schweine nehmen doch keine Schaumbad“.

Doch das Anderssein ist ansteckend und so nimmt der kleine Waschbär ein Schlammbad und der Biber pflückt einen Blumenstrauß. Auch unsere Kinder äußerten natürlich nach dem ersten Lesen sofort „heute machen wir auch mal alles anders“. Zugegebenermaßen dachte ich zuerst, „ohje, was haben sie denn jetzt vor“, aber es waren tatsächlich nur harmlose Ideen dabei, z.B. auch die Gutenachtgeschichte wie das kleine Wildschwein mal tagsüber zu lesen oder die Zähne statt am Waschbecken in der Küche zu putzen.

Am Ende der Geschichte wird sogar ein allgemeiner Anderssein-Tag in der Woche festgelegt. Die Idee fanden unsere Kinder natürlich auch toll: „Das könnten wir auch machen“.

Kinder finden sich in dem kleinen Wildschwein Willanderssein schnell wieder. Die Geschichte hat einen roten Faden, ist kindgerecht geschrieben und gut verständlich, auch schon für kleine Leser. Besonders schön fanden wir auch das Gedicht zum Anderssein am Ende des Buches, vor Allem der Älteste kennt es schon fast auswendig und findet es immer wieder zum Lachen.

Meine Kinder haben sich sehr gefreut, als das Buch „Das kleine Wildschwein Willanderssein“ bei uns eingetroffen ist. Sie sind absolute Bücherwürmer und lieben es, gemeinsam mit uns in kuscheliger Runde zu lesen.

Das Buch hat der ganzen Familie sehr gut gefallen und wird regelmäßig gelesen. Die Gestaltung ist einfach wunderschön, bunt und vielseitig.

Das Buch „Das kleine Wildschwein Willanderssein“ ist stabil und recht robust, so dass keine Seiten geknickt werden oder einreißen. Die Größe ist für kleine Kinderhände geeignet und kann noch gut gehalten werden, da es nicht zu schwer ist. Das Buch lädt dazu ein, die Welt ein bisschen auf den Kopf zu stellen, aus Regeln und festen Ritualen auszubrechen, mal etwas anders machen zu dürfen als gewohnt und die wunderbare Welt der Kinder ein bisschen mehr zu verstehen. Es vermittelt die wichtige Botschaft, dass Kinder (und auch Erwachsene) genau richtig sind, wie sie sind und sich nicht verstellen müssen: „Für alle, die mal ein bisschen anders sind. Ihr seid genau richtig!“

Die wichtige Botschaft „Wir lieben dich, kleines Wildschwein Willanderssein. Genauso, wie du bist.“ finde ich so wichtig für Kinder und sie wird hier wunderschön auch kleinen Kindern vermittelt und ihnen Selbstvertrauen und Mut zugesprochen.

Dies ist in unserer heutigen, sehr heterogenen Gesellschaft, in der schon kleine Kinder so vielen unterschiedlichen Charakteren begegnen, eine wichtige Botschaft, sich gegenseitig zu akzeptieren, aber auch sich selbst Mut zuzusprechen, dass man, auch wenn man anders als die große Mehrheit der Gesellschaft ist, genau richtig ist, sich nicht verstellen muss und Mut fasst, sich so zu geben, wie man ist. Kinder werden in ihrem Selbstvertrauen gestärkt. Aber auch Erwachsene vermittelt es, den Kindern mehr zuzutrauen und vielleicht auch mal von festen Regeln und Abläufen abzukommen und Kindern mehr Rechte zuzusprechen.

Das Buch bringt die Thematik des Andersseins so humorvoll und gut verständlich rüber und hat einen hohen Aufforderungscharakter, selbst mal Abläufe anders zu machen. Es eignet sich nicht nur sehr gut zum Vorlesen, es bietet auch viele Sprechanlässe und fordert zum Erzählen auf. Es zeigt, wie viel Spaß es Kindern macht, Dinge selbst entscheiden zu dürfen und sich auszuprobieren, ist vielleicht aber auch ein Anreiz für Eltern, entspannter und lockerer zu werden und Kindern mehr zu erlauben, sich auszuprobieren.

Unsere Kinderbuch-Testerin: Frau S. Hoffmann hat zwei Jungs im Alter von 3 und 5 Jahren.

Autoren: Britta Sabbag & Igor Lange

Titel: Das kleine Wildschwein Willanderssein

Verlag: arsEdition GmbH

Erscheinungsjahr: 2021

Umfang: 32 Seiten

Preis: 15,00 €

Zielgruppe/Alter: Kinder ab 3 Jahren