Malspass auch fÃ¼r Jungs: Dank dem Schwammpinsel gibt es schnell ein Erfolgserlebnis, wenn wie durch Magie ein Bild…

Wenn wie durch Zauberei ein Bild erscheint…

Frau Reinhardt ist Mutter von einen Sohn (4 Jahre) und möchte euch dieses Buch vorstellen:

Dieses Malbuch ist besonders für kleine Künstler geeignet. Mein Sohn Nils (4 Jahre) ist ein absoluter Kunstbanause. Vielleicht typisch Junge eben. In der Reihe Krickel-Krackel kreativ-kram des Oetiger Verlages sind schon einige Malbücher erschienen. Wir haben uns das Malbuch ,,Magisches malen,, genauer angeschaut.

Das Malbuch besteht aus 12 Blättern mit unterschiedlichen Motiven die auf den ersten Blick völlig leer sind. Bei genaueren betrachten sieht man weiße Konturen auf den einzelnen Blättern. Beim Buch dabei ist ein Malschwamm sowie eine Farbpalette mit 4 Farben (rot, gelb, blau, grün) verstaut in einer kleinen Aufbewahrungstasche. Die einzelnden Blätter des Buches können rausgetrennt werden und von hinten beschriftet. Die Seiten sind aus stabilen Karton und weichen nicht so schnell auf. Was sehr wichtig ist zumal die Seiten mit Wasserfarbe bemalt werden. Das Buch ist als Spiralblock gestaltet, was das Umblättern für die Kinder sehr leicht macht.

Nachdem ich Nils den Titel des Buches verriet ,,Krickel-Krackel,, war er Feuer und Flamme. Na Krickel-Krackel, das kann ich doch!

Um loszulegen benötigten wir nur noch ein Becher mit Wasser. Wir tauchten den Schwamm ins Wasser, wählten eine Farbe und strichen mit dem Schwammpinsel über eine leer scheinende Seite. Da staunte Nils nicht schlecht als plötzlich, wie von Zauberhand, ein Pirat auf der Seite zu erkennen war. „Mama das war ja ich! Das ist ja cool!“ Eifrig malte Nils die Seite weiter mit seinem Schwamm an bis das ganze Bild zu erkennen war.

Zum Malspass trägt bei, dass sie Seiten aus dicken Karton sind und auch ohne Probleme 3 oder 4 Gänge mit dem Schwammpinsel vertragen ohne aufzuweichen

Nachdem die Farbe getrocknet ist können die Kinder auch noch selber etwas zum Bild dazu malen. So sind der entstehenden Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die Bilder sind altersgerecht und sprechen Jungs ebenso an wie Mädchen. Der Schwammpinsel ist leicht in der Handhabung und ermöglicht ein schnelles Erfolgserlebnis wenn wie durch Magie ein Bild erscheint.

Wir benutzen das Buch gerne und Nils ist dadurch viel offener fürs Tuschen geworden. Der Schwammpinsel ist stabil verarbeitet und die Farben ergiebig. Obwohl wir bereits alle Bilder im Buch angetuscht haben können wir den Schwammpinsel und die Farben noch weiter verwenden.

Krickel-Krakel kreativ-kram Magisches malen.

Verlag: Verlag Friedrich Oetinger (18. Februar 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3789103888

ISBN-13: 978-3789103889

Vom Hersteller empfohlenes Alter: 4 – 12 Jahre

Größe und/oder Gewicht: 22,8 x 1,4 x 21,1 cm

Preis: € 9,99 (D) / € 10,30 (A) / sFr 14,90