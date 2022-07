Ein super süßes Buch, über die alltäglichen Kinderprobleme

Wer kennt es nicht, gefühlt 1000 Spielsachen im Kinderzimmer und doch wird einfach nichts Brauchbares zum Spielen gefunden.

So geht es auch Moritz. Er hat sieben tolle Bilder gemalt und weiß nun einfach nicht mehr, was er noch machen soll. Er legt sich auf den Boden und schließt die Augen und plötzlich ist das Muffelmonster da. Es taucht immer nur bei Moritz auf, wenn es besonders schlechte Laune hat und diesmal ist dem Muffelmonster stinklangweilig.

So liegen die beiden im Zimmer und langweilen sich gemeinsam, bis auf einmal ein Gewitter aufzieht und Moritz die Lampe einschalten muss. Diese wirft gruselige Schatten an die Wand und auf einmal befinden sich die 2 in einem Schiffsabenteuer.

Plötzlich ist ihnen gar nicht mehr langweilig und sie haben richtig Spaß. Doof nur, dass das Muffelmonster immer blasser wird, wenn seine Laune sich hebt und es dann einfach wieder in seine Welt verschwindet. Doch diesmal hält Moritz es ganz fest und landet mit dem Muffelmonster in der Monsterwelt….

Ein super süßes Buch, über die alltäglichen Kinderprobleme und Lösungsansätze, wie man sie mit viel Phantasie beheben kann

Meine Tochter Naemi (6) liebt die Zeichnungen des Muffelmonsters: „Es ist sooo süß. Ich findet es toll, wie Moritz den Monstern in der Monsterwelt gegen Ihre Langeweile geholfen hat.“ „Die Bilder sind einfach schön anzuschauen, man kann so viel darauf entdecken und Moritz kann tolle Bilder malen“.

Das Buch ist liebevoll gezeichnet und auch als Bilderbuch für kleinere Kinder ein Traum. Nathanael (9) hat das Buch mit Begeisterung selber gelesen und Naemi (6) habe ich es vorgelesen. Ich würde die Geschichte für Kinder ab 4 Jahren empfehlen und das Buch ist definitiv auch gut als Geschenk geeignet.

Unsere Kinderbuch-Tester: Frau Ritterskamp aus Gummersbach hat 4 Kinder. Die Mädchen sind ist 6 und 14 und die Jungs 17 und 9 Jahre alt.



Alles doof, kleines Muffelmonster? – Oder wie Langeweile Ratzfatz verschwindet

Autorinnen: Julia Boehme und Franziska Harvey

Erschienen: 2021

Arena Verlag GmbH

Preis: 13€