Zum Geburtstag gibt es gaaaanz viel zum Naschen, heiÃŸe Schokolade, einen spannenden Ausflug

Pipi Langstrumpf feiert Geburtstag: Da werden Kindheitserinnerungen wach…

Ich muss gestehen, dass ich das Buch „Pipi Langstrumpf feiert Geburtstag“ in erster Linie um meiner selbst Willen ausgesucht habe. Pipi hat nun schon die ein oder andere Generation beim Großwerden begleitet und noch immer nicht ihren Zauber verloren. Daher dachte ich, dass es schön wäre auch Eryk in die Pipi-Welt zu entführen…und er ist mir auch gerne gefolgt. Alleine schon die Namen wie Kleiner Onkel für das Pferd oder Herr Nielson für den Affen fand er sehr lustig.

Das Pipi Langstrumpf aber verkehrt herum im Bett schläft und lieber die Füße auf dem Kopfkissen, als den Kopf hat – das musste er natürlich gleich ausprobieren und nachmachen. Er hat sich dabei gekringelt vor Lachen.

Auf insgesamt 32 Seiten in Hartkartonage führt uns Astrid Lindgren in die Villa Kunterbunt. Es sind tolle und farbenfrohe Bilder entstanden, die uns in der Jubiläumsausgabe zum 75. Geburtstag der Pipi Langstrumpf durch ihre Welt führen. Anika und Tommy sind natürlich mit von der Partie und es wird wie immer viel Spaß und Freude geben…denn eines kennt Pipi ja nun nicht: das ist Langeweile und schlechte Laune. So gibt es zu ihrem Geburtstag gaaaanz viel zum Naschen, heiße Schokolade, einen spannenden Ausflug ins Dachgeschoss und Geschenke für alle. Auch Herr Nielson und Kleiner Onkel dürfen mitfeiern und es wird ein grandioser Tag für alle.

Wir wären auch gerne persönlich bei Pipi zu Gast gewesen, sind aber froh wenigstens mitgelesen zu haben. Pipi versprüht immer so viel Leichtigkeit und Unbekümmertheit – das wirkt auch immer sehr magisch auf die Kinder. Eryk zumindest wollte inzwischen schon 2x mit Pipi Geburtstag feiern und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein.

Ein tolles und gelungenes Pipi Langstrumpf Buch das ich von Herzen gern weiterempfehle und auch gar nicht allzu weit wegstellen werde. Wir sind schon jetzt gespannt auf die nächsten Abenteuer mit Pipi und da gibt es ja zum Glück ganz viele…

Unsere Buchbotschafterin: Frau Berit von Quillfeldt hat das Buch mit ihrem Sohn 4 Jahre gelesen.

„Pipi Langstrumpf feiert Geburtstag“;

Text: Astrid Lindgren

Illustrationen: Katrin Engelking

Empfohlen ab: 4 Jahren

Erschienen 2020 im Oetinger Verlag

UVP: 15,00€