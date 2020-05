Die Geschichte von Greta Thunberg oder auch â€žwie man als Kind eben doch etwas bewegen kannâ€œ

Das Buch „Unsere Zukunft ist jetzt!“ war sehr anschaulich beschrieben und meine Tochter (9) fängt nun an, nach und nach Dinge umzusetzen

Das Buch erzählt wie Greta Thunberg (gesprochen Thunbärj) in der Schule vom Klimawandel erfährt, worüber sie sehr traurig, aber auch wütend ist, dass die Politiker sich zu wenig um die Umwelt bzw. den Umweltschutz kümmern. Die Wahlen stehen bevor und sie beschließt nach den Sommerferien nicht zur Schule, sondern stattdessen vor den schwedischen Reichstag mit einem Plakat zu gehen, auf dem so viel steht wie „Schulstreik für das Klima“. Den vorbeigehenden Passanten verteilt sie Handzettel mit ihrer trotzigen aber eindeutigen Botschaft: „Wir Kinder tun oft nicht das, was ihr uns sagt. Wir tun das, was ihr tut. Und weil ihr Erwachsenen auf meine Zukunft scheißt, tue ich das auch. Mein Name ist Greta, und ich bin in der neunten Klasse. Und ich bestreike die Schule für das Klima bis zum Tag der Wahl.“



Greta hat dies 3 Wochen lang durchgezogen und auch nach der Wahl steht sie noch jeden Freitag vor dem Reichstag, wo sie mittlerweile von vielen anderen Schülern unterstützt wird. Nach und nach hat diese Aktion eine weltweite Dynamik entwickelt. Greta reist von Land zu Land und verkündet ihre Botschaften und die Möglichkeiten, die jedem einzelnen, aber auch der Politik an umweltschützenden Maßnahmen möglich sind.

Dieses Buch ist für alle geeignet, die sich für Tier- und Umweltschutz und den Klimawandel interessieren. Vor allem auch für die, die noch in den Anfängen stehen und noch viele Tipps benötigen. Aufgrund der vielen Fremdworte ist es jedoch für junge Leser recht schwierig das Buch ohne Unterstützung eines Erwachsenen zu lesen.

Das Buch war sehr anschaulich beschrieben und meine Tochter (9) fängt nun an, nach und nach Dinge umzusetzen. Zum Beispiel können wir nun problemlos an den Quengelsüßigkeiten vorbeigehen, es wird wieder mehr Marmelade statt Nussnougat auf´s Brot geschmiert und sie weist mich auch gelegentlich auf die eine oder andere Einkaufssünde hin.

Unsere Buchbotschafterin: Frau Nägele, Mutter von zwei neunjährigen Kindern (m/w)

„Unsere Zukunft ist jetzt! – Kämpfe wie Greta Thunberg fürs Klima“

2019 im Friedrich Oetinger GmbH Verlag.

80 Seiten

10,00€

ab ca. 6 Jahre (zum Vorlesen und Aufmerksam machen)

ab ca. 10 Jahren (zum Selberlesen und selbst etwas bewegen können)