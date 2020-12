Eine Entdeckungsreise durch Deutschland – nicht nur fÃ¼r die Kleinsten

Das großformatige Bilderbuch begleitet uns auf eine Reise durch Deutschland. Wir reisen von Nord nach Süd durch die verschiedenen Bundesländer.

Die enthaltenen stimmungsvollen Illustrationen erstrecken sich jeweils über eine Doppelseite und kommen gänzlich ohne Worte aus. Wir beginnen im Norden Deutschlands am Meer und entdecken Seite für Seite die verschiedenen Bundesländer, bis wir am Ende des Buches schließlich in Süddeutschland und den Bergen angekommen sind. Außerdem verändern sich im Laufe des Buches auch die Jahreszeiten. Wir könne frühlingshafte Landschaften und winterliche, verschneite Szenen entdecken.

Am Ende des Buches finden wir noch einige Erklärungen zu den jeweiligen Bildern mit Informationen über das Bundesland und seine Sehenswürdigkeiten.

Mein Sohn hat sich direkt in die stimmungsvollen Illustrationen verliebt, die sich sicher auch schön als Bilder an der Wand machen würden.

Wir reisen als Familie sehr gerne und normalerweise auch viel. Dabei beschränken sich unsere Reisen in der Regel auf Ziele, die mit dem Auto erreichbar sind. Zuletzt waren wir viel an Nord- und Ostsee unterwegs. Dadurch war selbst mein 3jähriger Sohn in der Lage, einige bekannte Orte wiederzuerkennen. Diese sind auch seine liebsten Illustrationen in diesem Buch und er erzählt immer wieder, was wir während unserer Reisen entdeckt haben, denkt sich zu jedem Bild aber auch eigene Geschichten aus.

Da die aktuelle Situation auch uns einen Strich durch gleich zwei geplante Reisen gemacht hat, können wir zumindest in diesem Buch gemeinsam schöne Orte entdecken.

Orte, an denen wir schon schöne Urlaube verbracht haben, aber auch Gegenden, in denen wir bisher noch nicht waren und die wir vielleicht demnächst einmal bereisen möchten. Die Bilder laden zum Verweilen und Entdecken ein.

Auch beim täglichen Durchblättern kommt bei diesem Buch keine Langeweile auf.

Schon Kinder erkennen, wie vielfältig und bunt unser Land ist. Mein Sohn hat bereits anhand der Bilder Orte ausgesucht, an denen er gerne mal Urlaub machen möchte.

Fazit: Dieses Bilderbuch lädt zu einer Entdeckungsreise durch Deutschland ein.

Eine Altersempfehlung ist bei diesem Buch eigentlich nicht nötig. Für die Kleinen hat es schon fast Wimmelbuchcharakter, aber auch Erwachsene erfreuen sich an den bildhaften Illustrationen und so kann man gemeinsam ganz wundervolle Orte entdecken.

Unsere Buchbotschafterin: Frau Winter hat einen dreijährigen Sohn mit dem sie das Buch gelesen hat.

Das Buch mit dem Titel „Das ist Deutschland – Eine Reise in Bildern“ von Verena Körting umfasst 48 Seiten. Es ist 2019 im Verlag „arsEdition“ erschienen. Der Preis liegt bei 20 € und es richtet sich an Kinder ab 3 Jahren.